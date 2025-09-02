38 perce
Horváth László szerint a gyermekgyilkosság elkövetője életfogytiglani büntetést érdemel – a tragédiában a kábítószer szerepe is felmerült
Horváth László mély megrendülését fejezte ki az elhunyt kislány családjának. A miskei gyermekgyilkosság kapcsán a rendőrség gyors fellépését is méltatta.
Korábban beszámoltunk arról, hogy szeptember 1-jén eltűnt egy közel két éves kislány Miskén. Az esti órákban megtalálták a kislány holttestét. Az eset körülményeinek tisztázása érdekében a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés gyanúja miatt indított nyomozást. Az akció sikeres volt, Jakab Dávidot kedden 11 órakor elfogták Miskén, emberölés miatt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Horváth László kormánybiztos részvétét fejezte ki a miskei gyermekgyilkosság áldozatának családja felé, méltatta a rendőrség gyors fellépését, és hangsúlyozta: az elkövetőnek örökre börtönben kell maradnia.
Egy gyermek elvesztése a legnagyobb fájdalom, amit egy család és egy közösség átélhet. Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.
– írta Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Facebook-posztjában.
Méltatta a rendőrség gyors és eredményes munkáját, amelynek révén a gyanúsítottat rövid időn belül elfogták. Horváth László egyértelművé tette: aki ilyen súlyos bűncselekményt követ el, annak egy életre a börtönben a helye.
Emlékeztetett arra, hogy az elmúlt években jelentősen szigorították a Büntető Törvénykönyv szabályait, különösen a gyermekek ellen elkövetett bűncselekmények esetén.
A tragédiában felmerült a kábítószer szerepe is, ami szerinte újfent igazolja, hogy a drog nemcsak az egyént rombolja, hanem erőszakhoz és ártatlan életek elvesztéséhez is vezethet.
- tette hozzá Horváth László.
