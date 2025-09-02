Horváth László szerint a gyermekgyilkosság elkövetője életfogytiglani büntetést érdemel – a tragédiában a kábítószer szerepe is felmerült

Korábban beszámoltunk arról, hogy szeptember 1-jén eltűnt egy közel két éves kislány Miskén. Az esti órákban megtalálták a kislány holttestét. Az eset körülményeinek tisztázása érdekében a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés gyanúja miatt indított nyomozást. Az akció sikeres volt, Jakab Dávidot kedden 11 órakor elfogták Miskén, emberölés miatt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Horváth László kormánybiztos részvétét fejezte ki a miskei gyermekgyilkosság áldozatának családja felé, méltatta a rendőrség gyors fellépését, és hangsúlyozta: az elkövetőnek örökre börtönben kell maradnia.

A kommandósok elkapták a miskei gyermekgyilkosság elkövetőjét

Forrás: Police.hu

Egy gyermek elvesztése a legnagyobb fájdalom, amit egy család és egy közösség átélhet. Őszinte részvétünk a hozzátartozóknak.

– írta Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a Facebook-posztjában.