1 órája
Vége a rémálomnak a mátrai utakon? Így változott motoros balesetek száma
Jelentősen javult a közlekedésbiztonság Heves vármegyében az idei nyár hónapjaiban. A motoros balesetek száma látványosan csökkent.
Az elmúlt hónapok motoros közlekedésbiztonsági helyzete kedvezően alakult, erről részletesebben szombaton számolt be Erdélyi Róbert, r. alezredes, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője.
– Az idei év június 1-je és augusztus 31-e közötti időszakban Heves vármegye illetékességi területén jelentős mértékben csökkent a motoros balesetek száma, összesen 16 ilyen esetről van tudomásunk. Ezen belül a balesetet okozó motorosok is redukálódott, csakúgy mint a vétlen félként megsérültek száma is – kezdte.
Mint mondta, a 16 balesetből 10 okozója volt motoros, hat pedig vétlen volt. Volt egy halálos kimenetelű eset, ötször súlyos, tízszer könnyű sérültet láttak el.
– A balesetek helyszíne zömében lakott területen kívülre esett, de előfordultak lakott területen belüli szerencsétlenségek is. A fő oka mindezen eseteknek a sebesség hibás megválasztása volt (ez a balesetet okozókra érvényes), míg a vétleneknél az elsőbbségadás kötelezettségének nem megadása jelentette a bajt – taglalta.
Hozzátette, a 24-es számú főút a korábbi években sok baleset helyszíne volt, ebben az évben itt is csökkentek a számok, mindösszesen három személyi sérüléssel járó balesetet kellett feljegyezni.
– Mindhárom esetben okozó volt a motoros, s mindannyiszor könnyű sérüléseket szenvedett. Elmondható tehát, hogy az elmúlt évek tendenciája, miszerint a mátrai utakon halálos sérüléseket szereztek a motorosok, megfordult, lényegesen kedvezőbben alakult. S hogy ez minek is köszönhető? Természetesen fokozottabb figyelmet fordított a rendőrség ezen útszakaszra, hiszen a nyári hónapok minden hétvégéjén ellenőrzést végeztek a kollégák, figyelték a sebességhatárok betartását, ellenőrizték az ittasságot – mondta.
Több ízben intézkedtek szabálytalan motorosokkal szemben, többnyire probléma volt a vezetői engedély hiánya, a kategória hiánya, záróvonal átlépés, illetve sebességtúllépés. Emellett mindhárom hónapban balesetmegelőzési kitelepüléseket szerveztek, itt igyekeztek az érdeklők figyelmét felhívni a Mátrával kapcsolatos problémákra, próbálták különböző tesztlapokkal az elméleti tudásukat felfrissíteni is.
– Mindezek összessége hozzájárult ahhoz, hogy a 24-es számú főúton, illetve Heves vármegye teljes területén csökkent a motoros balesetek száma – zárta.
A sajtótájékoztatóval párhuzamos a Kisasszony utcai tanpályán motoros tesztnap is volt, ahol az érdeklődők vezetéstechnikai és baleset megelőzési tanácsokat kaphattak, s kipróbálhattak új tesztmotorokat is.
