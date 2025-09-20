Vége a rémálomnak a mátrai utakon? Így változott motoros balesetek száma

Az elmúlt hónapok motoros közlekedésbiztonsági helyzete kedvezően alakult, erről részletesebben szombaton számolt be Erdélyi Róbert, r. alezredes, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője.

Erdélyi Róbert számolt be arról, hogy a motoros balesetek száma drasztikusan csökkent a nyáron Fotó: Bóta Zoltán

– Az idei év június 1-je és augusztus 31-e közötti időszakban Heves vármegye illetékességi területén jelentős mértékben csökkent a motoros balesetek száma, összesen 16 ilyen esetről van tudomásunk. Ezen belül a balesetet okozó motorosok is redukálódott, csakúgy mint a vétlen félként megsérültek száma is – kezdte.

Mint mondta, a 16 balesetből 10 okozója volt motoros, hat pedig vétlen volt. Volt egy halálos kimenetelű eset, ötször súlyos, tízszer könnyű sérültet láttak el.

– A balesetek helyszíne zömében lakott területen kívülre esett, de előfordultak lakott területen belüli szerencsétlenségek is. A fő oka mindezen eseteknek a sebesség hibás megválasztása volt (ez a balesetet okozókra érvényes), míg a vétleneknél az elsőbbségadás kötelezettségének nem megadása jelentette a bajt – taglalta.

Hozzátette, a 24-es számú főút a korábbi években sok baleset helyszíne volt, ebben az évben itt is csökkentek a számok, mindösszesen három személyi sérüléssel járó balesetet kellett feljegyezni.

– Mindhárom esetben okozó volt a motoros, s mindannyiszor könnyű sérüléseket szenvedett. Elmondható tehát, hogy az elmúlt évek tendenciája, miszerint a mátrai utakon halálos sérüléseket szereztek a motorosok, megfordult, lényegesen kedvezőbben alakult. S hogy ez minek is köszönhető? Természetesen fokozottabb figyelmet fordított a rendőrség ezen útszakaszra, hiszen a nyári hónapok minden hétvégéjén ellenőrzést végeztek a kollégák, figyelték a sebességhatárok betartását, ellenőrizték az ittasságot – mondta.