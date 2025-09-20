szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kedvező fordulat

1 órája

Vége a rémálomnak a mátrai utakon? Így változott motoros balesetek száma

Címkék#balesetek#motoros#számok#rendőrség

Jelentősen javult a közlekedésbiztonság Heves vármegyében az idei nyár hónapjaiban. A motoros balesetek száma látványosan csökkent.

Molnár Helga

Az elmúlt hónapok motoros közlekedésbiztonsági helyzete kedvezően alakult, erről részletesebben szombaton számolt be Erdélyi Róbert, r. alezredes, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője. 

Erdélyi Róbert számolt be arról, hogy a motoros balesetek száma drasztikusan csökkent a nyáron Fotó: Bóta Zoltán
Erdélyi Róbert számolt be arról, hogy a motoros balesetek száma drasztikusan csökkent a nyáron Fotó: Bóta Zoltán

– Az idei év június 1-je és augusztus 31-e közötti időszakban Heves vármegye illetékességi területén jelentős mértékben csökkent a motoros balesetek száma, összesen 16 ilyen esetről van tudomásunk. Ezen belül a balesetet okozó motorosok is redukálódott, csakúgy mint a vétlen félként megsérültek száma is – kezdte.

Mint mondta, a 16 balesetből 10 okozója volt motoros, hat pedig vétlen volt. Volt egy halálos kimenetelű eset, ötször súlyos, tízszer könnyű sérültet láttak el.

– A balesetek helyszíne zömében lakott területen kívülre esett, de előfordultak lakott területen belüli szerencsétlenségek is. A fő oka mindezen eseteknek a sebesség hibás megválasztása volt (ez a balesetet okozókra érvényes), míg a vétleneknél az elsőbbségadás kötelezettségének nem megadása jelentette a bajt – taglalta.

Hozzátette, a 24-es számú főút a korábbi években sok baleset helyszíne volt, ebben az évben itt is csökkentek a számok, mindösszesen három személyi sérüléssel járó balesetet kellett feljegyezni.

– Mindhárom esetben okozó volt a motoros, s mindannyiszor könnyű sérüléseket szenvedett. Elmondható tehát, hogy az elmúlt évek tendenciája, miszerint a mátrai utakon halálos sérüléseket szereztek a motorosok, megfordult, lényegesen kedvezőbben alakult. S hogy ez minek is köszönhető? Természetesen fokozottabb figyelmet fordított a rendőrség ezen útszakaszra, hiszen a nyári hónapok minden hétvégéjén ellenőrzést végeztek a kollégák, figyelték a sebességhatárok betartását, ellenőrizték az ittasságot – mondta.

Még a régi motorosoknak sem árt, ha időről időre gyakorolnak Fotó: Bóta Zoltán
Még a régi motorosoknak sem árt, ha időről időre gyakorolnak Fotó: Bóta Zoltán

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Több ízben intézkedtek szabálytalan motorosokkal szemben, többnyire probléma volt a vezetői engedély hiánya, a kategória hiánya, záróvonal átlépés, illetve sebességtúllépés. Emellett mindhárom hónapban balesetmegelőzési kitelepüléseket szerveztek, itt igyekeztek az érdeklők figyelmét felhívni a Mátrával kapcsolatos problémákra, próbálták különböző tesztlapokkal az elméleti tudásukat felfrissíteni is.

– Mindezek összessége hozzájárult ahhoz, hogy a 24-es számú főúton, illetve Heves vármegye teljes területén csökkent a motoros balesetek száma – zárta.

A sajtótájékoztatóval párhuzamos a Kisasszony utcai tanpályán motoros tesztnap is volt, ahol az érdeklődők vezetéstechnikai és baleset megelőzési tanácsokat kaphattak, s kipróbálhattak új tesztmotorokat is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu