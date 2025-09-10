szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyakorlat

1 órája

Mi történt a völgyben? Maszkos tűzoltók lepték el a borospincét – fotókkal, videóval

Címkék#mustgáz#veszély#óvintézkedés#pince

Egy férfit kellett kimenteni a tűzoltóknak egy pincéből szerda reggel. A szimuláció célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a szüreti időszak egyik legnagyobb veszélyére, a mustgázra.

Molnár Helga

Szerda reggel riasztást kaptak a tűzoltók, egy férfi rosszul lett a Szépasszonyvölgy egyik pincéjében, az Ostorosbornál. A beavatkozás gyors volt és szakszerű, a bajba jutottat, aki a pincében ájult el mustgázzal kapcsolatba hozható mérgezés miatt, rövidesen hordágyon, épségben hozták ki a mélységből. Szerencsére most nem valódi tragédia történt, a helyzet egy szimuláció volt, amelynek célja, hogy a tűzoltók felkészüljenek az ilyen életveszélyes esetekre.

A mustgáz ölhet, a gyakorlat szerint rosszul lett egy férfi a pince mélyén Fotó: Huszár Márk
A mustgáz ölhet, a gyakorlat szerint rosszul lett egy férfi a pince mélyén Fotó: Huszár Márk

A gyakorlatot a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Tűzmegelőzési Bizottság szervezte.
– A borospincékben történő beavatkozások sajátosságaira készítjük fel kollégáinkat, hogy ha valódi vészhelyzet adódik, gyorsan és szakszerűen tudjanak cselekedni. Néhány perc is életet menthet – mondta, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Nagy Csaba.

A szüreti időszak láthatatlan veszélye, a mustgáz

Szeptemberben a borvidékek pincéiben már forr a must. A szőlő levének erjedésekor mustgáz keletkezik, amely nem megfelelő körülmények között
komoly veszélyt jelent. Az erjedés során szén-dioxid szabadul fel, amely színtelen, szagtalan, és mivel nehezebb a levegőnél, a pincék alján gyűlik össze. Ilyenkor észrevétlenül kiszorítja az oxigént, és néhány percen belül szédülést, fáradtságot, majd eszméletvesztést okozhat. A végkimenetel pedig akár halálos fulladás is lehet.

Egy liter erjedő must közel 42 liter szén-dioxidot termel, így a megfelelő szellőzés és a gázérzékelő berendezés használata kulcsfontosságú. Enélkül a balesetek sajnos évről évre ismétlődnek.

A katvéd és a tűzmegelőzési bizottság gyakorlata Egerben, az Ostorosbor pincéjében

Fotók: Huszár Márk/Heol.hu

Hogyan előzhető meg a tragédia?

A szakemberek több módszert is ajánlanak:

  • Pince szellőztetése minden belépés előtt.
  • Szén-dioxid-érzékelő telepítése, amely időben jelez a veszélyről.
  • Ha nincs érzékelő, a gyertyás módszer is használható: egy égő gyertyát a pince előtt, például lapáton tartva vigyünk magunk elé. Ha a láng kialszik, életveszélyes a belépés.
  • Soha ne menjünk le egyedül erjedő mustos pincébe.
  • Ha valaki rosszul jár, csak védőfelszereléssel, sűrített levegős légzőkészülékben szabad lemenni. Minden más esetben azonnal a 112-es segélyhívót kell tárcsázni.

Figyelem, most kezdődik a kritikus időszak

Az ország több pontján már javában zajlik a szüret, máshol most készülnek rá. A mustgáz veszélye tehát aktuálisabb, mint valaha. A katasztrófavédelem éppen ezért nemcsak a tűzoltókat készíti fel, hanem a lakosság figyelmét is igyekszik felhívni a megelőzés fontosságára. A mostani egri gyakorlat üzenete egyszerű, de létfontosságú: néhány óvintézkedés betartásával megelőzhető a tragédia. A szüreti időszak az öröm ideje, ne árnyékolja be elkerülhető baleset.

A katvéd és a tűzmegelőzési bizottság gyakorlata Egerben, az Ostorosbor pincéjében

Fotók: Huszár Márk/Heol.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu