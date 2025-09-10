Mi történt a völgyben? Maszkos tűzoltók lepték el a borospincét – fotókkal, videóval

Szerda reggel riasztást kaptak a tűzoltók, egy férfi rosszul lett a Szépasszonyvölgy egyik pincéjében, az Ostorosbornál. A beavatkozás gyors volt és szakszerű, a bajba jutottat, aki a pincében ájult el mustgázzal kapcsolatba hozható mérgezés miatt, rövidesen hordágyon, épségben hozták ki a mélységből. Szerencsére most nem valódi tragédia történt, a helyzet egy szimuláció volt, amelynek célja, hogy a tűzoltók felkészüljenek az ilyen életveszélyes esetekre.

A mustgáz ölhet, a gyakorlat szerint rosszul lett egy férfi a pince mélyén Fotó: Huszár Márk

A gyakorlatot a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Tűzmegelőzési Bizottság szervezte.

– A borospincékben történő beavatkozások sajátosságaira készítjük fel kollégáinkat, hogy ha valódi vészhelyzet adódik, gyorsan és szakszerűen tudjanak cselekedni. Néhány perc is életet menthet – mondta, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Nagy Csaba.

A szüreti időszak láthatatlan veszélye, a mustgáz

Szeptemberben a borvidékek pincéiben már forr a must. A szőlő levének erjedésekor mustgáz keletkezik, amely nem megfelelő körülmények között

komoly veszélyt jelent. Az erjedés során szén-dioxid szabadul fel, amely színtelen, szagtalan, és mivel nehezebb a levegőnél, a pincék alján gyűlik össze. Ilyenkor észrevétlenül kiszorítja az oxigént, és néhány percen belül szédülést, fáradtságot, majd eszméletvesztést okozhat. A végkimenetel pedig akár halálos fulladás is lehet.

Egy liter erjedő must közel 42 liter szén-dioxidot termel, így a megfelelő szellőzés és a gázérzékelő berendezés használata kulcsfontosságú. Enélkül a balesetek sajnos évről évre ismétlődnek.