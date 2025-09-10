1 órája
Mi történt a völgyben? Maszkos tűzoltók lepték el a borospincét – fotókkal, videóval
Egy férfit kellett kimenteni a tűzoltóknak egy pincéből szerda reggel. A szimuláció célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a szüreti időszak egyik legnagyobb veszélyére, a mustgázra.
Szerda reggel riasztást kaptak a tűzoltók, egy férfi rosszul lett a Szépasszonyvölgy egyik pincéjében, az Ostorosbornál. A beavatkozás gyors volt és szakszerű, a bajba jutottat, aki a pincében ájult el mustgázzal kapcsolatba hozható mérgezés miatt, rövidesen hordágyon, épségben hozták ki a mélységből. Szerencsére most nem valódi tragédia történt, a helyzet egy szimuláció volt, amelynek célja, hogy a tűzoltók felkészüljenek az ilyen életveszélyes esetekre.
A gyakorlatot a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Tűzmegelőzési Bizottság szervezte.
– A borospincékben történő beavatkozások sajátosságaira készítjük fel kollégáinkat, hogy ha valódi vészhelyzet adódik, gyorsan és szakszerűen tudjanak cselekedni. Néhány perc is életet menthet – mondta, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Nagy Csaba.
A szüreti időszak láthatatlan veszélye, a mustgáz
Szeptemberben a borvidékek pincéiben már forr a must. A szőlő levének erjedésekor mustgáz keletkezik, amely nem megfelelő körülmények között
komoly veszélyt jelent. Az erjedés során szén-dioxid szabadul fel, amely színtelen, szagtalan, és mivel nehezebb a levegőnél, a pincék alján gyűlik össze. Ilyenkor észrevétlenül kiszorítja az oxigént, és néhány percen belül szédülést, fáradtságot, majd eszméletvesztést okozhat. A végkimenetel pedig akár halálos fulladás is lehet.
Egy liter erjedő must közel 42 liter szén-dioxidot termel, így a megfelelő szellőzés és a gázérzékelő berendezés használata kulcsfontosságú. Enélkül a balesetek sajnos évről évre ismétlődnek.
A katvéd és a tűzmegelőzési bizottság gyakorlata Egerben, az Ostorosbor pincéjébenFotók: Huszár Márk/Heol.hu
Hogyan előzhető meg a tragédia?
A szakemberek több módszert is ajánlanak:
- Pince szellőztetése minden belépés előtt.
- Szén-dioxid-érzékelő telepítése, amely időben jelez a veszélyről.
- Ha nincs érzékelő, a gyertyás módszer is használható: egy égő gyertyát a pince előtt, például lapáton tartva vigyünk magunk elé. Ha a láng kialszik, életveszélyes a belépés.
- Soha ne menjünk le egyedül erjedő mustos pincébe.
- Ha valaki rosszul jár, csak védőfelszereléssel, sűrített levegős légzőkészülékben szabad lemenni. Minden más esetben azonnal a 112-es segélyhívót kell tárcsázni.
Figyelem, most kezdődik a kritikus időszak
Az ország több pontján már javában zajlik a szüret, máshol most készülnek rá. A mustgáz veszélye tehát aktuálisabb, mint valaha. A katasztrófavédelem éppen ezért nemcsak a tűzoltókat készíti fel, hanem a lakosság figyelmét is igyekszik felhívni a megelőzés fontosságára. A mostani egri gyakorlat üzenete egyszerű, de létfontosságú: néhány óvintézkedés betartásával megelőzhető a tragédia. A szüreti időszak az öröm ideje, ne árnyékolja be elkerülhető baleset.
A katvéd és a tűzmegelőzési bizottság gyakorlata Egerben, az Ostorosbor pincéjébenFotók: Huszár Márk/Heol.hu
Milyen elvetemült képes erre? Szörnyű, mi történt az egri bazilikánál, az önkormányzatnál most telt be a pohár
„Köszönjük a sok bíztatást” – bezárt a legendás egri vendéglátóhely, most végleg elbúcsúztak