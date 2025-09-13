Hatalmas veszélyben vagyunk! Egy jel, amit senki sem vesz komolyan – Így menekülhetsz meg

Szeptemberben a borvidékek pincéiben már forr a must. A szőlő levének erjedésekor mustgáz keletkezik, amely nem megfelelő körülmények között komoly veszélyt jelent. Az erjedés során szén-dioxid szabadul fel, amely színtelen, szagtalan, és mivel nehezebb a levegőnél, a pincék alján gyűlik össze. Ilyenkor észrevétlenül kiszorítja az oxigént, és néhány percen belül szédülést, fáradtságot, majd eszméletvesztést okozhat. A végkimenetel pedig akár halálos fulladás is lehet. Egy mentési gyakorlatot erre egyébként a napokban az egri tűzoltóknak is szerveztek a Szépasszonyvölgybe.

A szőlő levének erjedésekor mustgáz keletkezik, amely nem megfelelő körülmények között komoly veszélyt jelent

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!