szeptember 13., szombat

Kornél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Heol.hu podcast

1 órája

Hatalmas veszélyben vagyunk! Egy jel, amit senki sem vesz komolyan – Így menekülhetsz meg

Címkék#Heol-podcast#mustgáz#veszély#szőlő

Szüret idején a pincékben nemcsak a bor forr, hanem láthatatlan veszély is leselkedik a gazdákra. A mustgáz – színtelen, szagtalan szén-dioxid – percek alatt képes kiszorítani az oxigént.

Heol.hu

Szeptemberben a borvidékek pincéiben már forr a must. A szőlő levének erjedésekor mustgáz keletkezik, amely nem megfelelő körülmények között komoly veszélyt jelent. Az erjedés során szén-dioxid szabadul fel, amely színtelen, szagtalan, és mivel nehezebb a levegőnél, a pincék alján gyűlik össze. Ilyenkor észrevétlenül kiszorítja az oxigént, és néhány percen belül szédülést, fáradtságot, majd eszméletvesztést okozhat. A végkimenetel pedig akár halálos fulladás is lehet. Egy mentési gyakorlatot erre egyébként a napokban az egri tűzoltóknak is szerveztek a Szépasszonyvölgybe.

A szőlő levének erjedésekor mustgáz keletkezik, amely nem megfelelő körülmények között komoly veszélyt jelent
A szőlő levének erjedésekor mustgáz keletkezik, amely nem megfelelő körülmények között komoly veszélyt jelent
Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Hogy hogyan előzhetőek meg a tragédiák? Erre adott választ Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője friss podcastadásunkban. De azt is elárulta, az utóbbi években hívták-e a tűzoltókat mustgázhoz kapcsolódó esethez, illetve összegezte, mi az, amire a mustgázzal kapcsolatban a legjobban figyeljünk.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on.

 

 

Heol.hu podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu