Hatalmas veszélyben vagyunk! Egy jel, amit senki sem vesz komolyan – Így menekülhetsz meg
Szüret idején a pincékben nemcsak a bor forr, hanem láthatatlan veszély is leselkedik a gazdákra. A mustgáz – színtelen, szagtalan szén-dioxid – percek alatt képes kiszorítani az oxigént.
Szeptemberben a borvidékek pincéiben már forr a must. A szőlő levének erjedésekor mustgáz keletkezik, amely nem megfelelő körülmények között komoly veszélyt jelent. Az erjedés során szén-dioxid szabadul fel, amely színtelen, szagtalan, és mivel nehezebb a levegőnél, a pincék alján gyűlik össze. Ilyenkor észrevétlenül kiszorítja az oxigént, és néhány percen belül szédülést, fáradtságot, majd eszméletvesztést okozhat. A végkimenetel pedig akár halálos fulladás is lehet. Egy mentési gyakorlatot erre egyébként a napokban az egri tűzoltóknak is szerveztek a Szépasszonyvölgybe.
Hogy hogyan előzhetőek meg a tragédiák? Erre adott választ Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője friss podcastadásunkban. De azt is elárulta, az utóbbi években hívták-e a tűzoltókat mustgázhoz kapcsolódó esethez, illetve összegezte, mi az, amire a mustgázzal kapcsolatban a legjobban figyeljünk.
