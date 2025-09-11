Négyes karambol történt a 3-as főúton

Négy gépkocsi ütközött össze a 3-as főút 139-es kilométerszelvényénél, Mezőkövesd térségében, a szomolyai elágazásnál csütörtök reggel nem sokkal nyolc óra előtt - írja az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Az ütközés erejétől két jármű az árokba borult. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók megkezdték a karambolos autók áramtalanítását.

