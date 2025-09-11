szeptember 11., csütörtök

Négyes karambol történt a 3-as főúton

Két kocsi az árokba borult az ütközés következtében.

Négy gépkocsi ütközött össze a 3-as főút 139-es kilométerszelvényénél, Mezőkövesd térségében, a szomolyai elágazásnál csütörtök reggel nem sokkal nyolc óra előtt - írja az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Az ütközés erejétől két jármű az árokba borult. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók megkezdték a karambolos autók áramtalanítását.

Szerdán szintén a 3-ason történt súlyos baleset, egy 60 év körüli nő életveszélyesen megsérült, miután autójával menet közben letért az útról.

 

 

