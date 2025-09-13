Nem indul jól a hétvége az M3-ason, baleset miatt is lassul a forgalom

Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Bag közelében, egy kisteherautó szalagkorlátnak ütközött szombaton hajnalban. A 43-as kilométerszelvénynél a belső sávot lezárták - írja az Útinform oldala.

- új terelés épült ki Mogyoród és Bag között, a 23-as és a 35-ös kilométerszelvény között. Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv vehető igénybe, így azon az oldalon két szűkített sáv járható. A munkavégzés nem jár pihenőhely vagy csomóponti ág zárással.

- Hatvan térségében, a főváros felé vezető oldalon is hasonló munkák folynak. A 60-as és az 54-es kilométerszelvény között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalmat sávelhúzással terelik. Irányonként két-két sáv járható - írja az Útinform.