Szalagkorlátnak ütközött

2 órája

Nem indul jól a hétvége az M3-ason, baleset miatt is lassul a forgalom

A hétvége balesettel indult a sztrádán. Az M3-ason szalagkorlátnak ütközött egy jármű.

Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Bag közelében, egy kisteherautó szalagkorlátnak ütközött szombaton hajnalban. A 43-as kilométerszelvénynél a belső sávot lezárták - írja az Útinform oldala. 

Forrás: szon.hu

Milyen lezárások várhatóak az M3-ason?

Az M3-as autópályán,
- új terelés épült ki Mogyoród és Bag között, a 23-as és a 35-ös kilométerszelvény között. Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, Vásárosnamény felé a külső és a leállósáv vehető igénybe, így azon az oldalon két szűkített sáv járható. A munkavégzés nem jár pihenőhely vagy csomóponti ág zárással.
- Hatvan térségében, a főváros felé vezető oldalon is hasonló munkák folynak. A 60-as és az 54-es kilométerszelvény között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalmat sávelhúzással terelik. Irányonként két-két sáv járható - írja az Útinform.

 

 

 

 

