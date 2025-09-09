2 órája
A novaji lakástűz során két cica a halál torkából menekült meg
Újabb részletek derültek ki a hétfői tűzesetről. A novaji lakástűz során két macskát is kimentettek a tűzoltók, akiket a mentők oxigénnel láttak el.
Hétfőn beszámoltunk arról, hogy Novajon – vélhetően elektromos zárlat következtében – egy ingatlan tetőszerkezete kigyulladt, s a lángok a szomszédos melléképületre is átterjedtek. A házban élő család otthon lévő tagjai sérülések nélkül megúszták a novaji lakástüzet. Újabb információk kerültek napvilágra az esettel kapcsolatban.
A ház lakói biztonságos távolságban tartózkodtak a tűztől, sérülést nem szenvedtek, de rettentően aggódtak macskáik miatt, akik a lángok közt rekedtek. A tűzoltók két cicát mentettek ki a házból, akiket az Országos Mentőszolgálat szakemberei azonnal kezelésbe vettek. Oxigént adtak a rémült, bágyadt macskáknak, akik néhány perc múlva láthatóan sokkal jobban érezték magukat, de természetesen a helyszínen tartózkodók a cicák állatkórházba juttatásáról is gondoskodtak további ellátás és megfigyelés érdekében - olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook bejegyzésben.
A tűz oltása közben a házba bejutott víz pedig mindent eláztatott. A szerencsétlenül járt családot az egyik ismerősük átmenetileg befogadta, de a károk felmérése folyamatban van. A falu és a közösség gyűjtést szervez a bajba jutottak megsegítésére.
