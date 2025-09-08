szeptember 9., kedd

Tűz

11 órája

Novajon ég egy családi ház, nagy erőkkel oltják

Címkék#tűz#baleset#katasztrófavédelem

Mentő és tűzoltóautók is száguldottak Novaj irányába hétfő délután.

Heol.hu

Hétfő délután fél öt körül szirénák törték meg a környék nyugalmát, olvasónk hazafelé tartva, Ostoros felé vette észre, hogy mentő és tűzoltóautók száguldanak Novaj irányába.

A Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Nagy Csaba megerősítette, útnak indult több tűzoltóautó is.

– Novajon kigyulladt egy családi ház tetőszerkezete, és a lángok átterjedtek a melléképületre is. Az egri hivatásos tűzoltók három gépjárművel érkeztek a helyszínre, és több oldalról oltják a lángokat – mondta.

Úgy tudjuk, mentőt is riasztottak a helyszínre, amint részletesebb információt kapunk az esetleges sérültekről, frissítjük cikkünket.

 

 

