Novajon ég egy családi ház, nagy erőkkel oltják

Hétfő délután fél öt körül szirénák törték meg a környék nyugalmát, olvasónk hazafelé tartva, Ostoros felé vette észre, hogy mentő és tűzoltóautók száguldanak Novaj irányába.

A Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Nagy Csaba megerősítette, útnak indult több tűzoltóautó is.

– Novajon kigyulladt egy családi ház tetőszerkezete, és a lángok átterjedtek a melléképületre is. Az egri hivatásos tűzoltók három gépjárművel érkeztek a helyszínre, és több oldalról oltják a lángokat – mondta.

Úgy tudjuk, mentőt is riasztottak a helyszínre, amint részletesebb információt kapunk az esetleges sérültekről, frissítjük cikkünket.