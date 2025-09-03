Okostelefon riasztotta a tűzoltókat az M3-ason történt balesethez + galéria

szeptember 3., szerda

Egy férfi súlyosan megsérült, miután személyautójával egy teherautónak ütközött az M3-ason Gödöllő közelében, kedden éjjel. A balesethez egy okostelefon riasztotta a tűzoltókat, nem egy szemtanú vagy a sofőr.

Nem ember, hanem okostelefon riasztotta a tűzoltókat. Balesetet szenvedett egy férfi hétfőn éjszaka az M3-as autópálya 32-es kilométerénél Gödöllő közelében kedden éjfél előtt néhány perccel, személygépkocsijával egy parkoló teherautónak ütközött, és a roncsba szorult. Ezzel szinte egy időben érkezett a segélyhívás a 112-es segélyhívó központba - olvasható az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Facebook oldalán.

A gödöllői hivatásos tűzoltók​ áramtalanították a járművet, majd feszítővágó segítségével kiszabadították a roncsba szorult embert. Átvizsgálták a járművet, és biztosították a helyszínt. A sofőrt súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Az eset érdekessége, hogy ennél a balesetnél nem ember indította a segélyhívást, hanem egy okoseszközről, konkrétan egy okostelefonról érkezett a jelzés, amelynek nyomán a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányítása a gödöllői tűzoltók egyik járművét riasztotta. Egyes telefontípusok SOS funkciója ugyanis automatikusan is tud segélyhívást indítani balesetre utaló körülmények észlelése esetén, értesíti a 112-es segélyhívót és a veszélyhelyzeti kontaktokat, valamint megosztja a telefon helyadatait - fogalmaznak.

Automatikus segélyhívás okoseszközökkel

Nemcsak a telefonok képesek baj esetén segélyhívást kezdeményezni, hanem más okoseszközök, például okosórák is. Hasonló elven működik az autókba szerelt eCall-rendszer is, amely automatikusan tárcsázza a 112-es segélyhívószámot, és megosztja a jármű tartózkodási helyét, valamint a mentéshez fontos további információkat. Az eCall-rendszert 2018 után gyártott autókban már beépítik. Ezeknél a segélyhívásoknál az eszköz vagy a jármű pozíciója alapján pontosan megállapítható a baleset helyszíne, így a megfelelő mentőegységek gyorsan útnak indíthatók - részletezik.

Téves riasztás is lehet, de a rendszer nem kockáztat

Nem minden segélyhívás indokol beavatkozást, hiszen előfordulnak téves riasztások is – például szervizelés közben vagy ha az okoseszköz leesik. Mivel ezek a rendszerek nem minden esetben visszahívhatók, nehéz pontosan meghatározni, hol és milyen esemény történt. Ennek ellenére a készenléti szervek minden beérkező jelzést komolyan vesznek, és az előírt protokoll szerint járnak el - írják.

