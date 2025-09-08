Befektetést ígértek, 30 milliót csaltak ki az idős férfiből Gyöngyös környékén

Az online tér egyre nagyobb szerepet játszik a mindennapjainkban, de párhuzamosan növekszik az online csalás Heves megyében bejelentett száma is. Két friss, Gyöngyös környékén történt eset jól példázza, milyen veszélyek leselkednek az internetezőkre, ha nem kellő óvatossággal valóban a digitális világot. A részletekről Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője számolt be.

Online csalás Heves megyében. Néhány hét alatt 30 milliót bukott a gyanútlan befektető.

Forrás: Shutterstock illusztráció

Az első esetben egy Gyöngyös közelében élő 76 éves férfi esett áldozatul csalóknak. Az ismeretlen elkövető 2025. július 15. és szeptember 2. között többször is felhívta a férfit, különféle befektetési lehetőségeket kínálva.

A sértett háromszor is utalt az elkövetőnek összesen 30 millió forintot, ám a vállalt hozamokat vagy nyereséget soha nem kapta meg.

A második eset egy 67 éves gyöngyösi nőhöz kötődik, akit szeptember 4-én hívott fel egy ismeretlen személy azzal, hogy az egyik népszerű bank biztonsági szolgálatától érkezett és a nő számláját támadás érte. A csaló arra kérte, hogy azonnal menjen el a bankfiókba, majd a pénz biztonságos áthelyezése érdekében utalja át a számláján lévő összeget egy biztonságos biztonsági számlára.

A nő hitt a csalónak, és átutalta a közel 4,8 millió forintot, amit aztán az elkövető elsikkasztott.

Soltész Bálint hangsúlyozta, hogy az online csalások nem válogatnak korban vagy társadalmi helyzetben, bárkit megtéveszthetnek. Felhívta a figyelmet arra, hogy soha ne adjunk ki személyesen vagy banki adatokat telefonon vagy online, és legyünk gyanakvóak az olyan üzenetekkel vagy üzenetekkel szemben, amiért sürgetnek pénzügyi tranzakciókat vagy személyes adatok megadását. A legjobb, ha közvetlenül a bank hivatalos ügyfélszolgálatát keressük meg, ha bármilyen gyanús eseményt észlelünk.

Online csalás Heves megyében: konkrét esetek

Az online csalás egyre nagyobb fenyegetést jelent Heves megyében is, ahol az internetes bűnözők folyamatosan új módszerekkel próbálják átverni az internetezőket. Soltész Bálint korábban számolt be annak a nőnek az esetéről, aki hiszékenységének áldozata lett, amikor online csalók verték át. A nő 2025. májusának elején tett feljelentést az Egri Rendőrkapitányságon. A lányára hivatkozva csapták be, összesen ötször utalt kétszázezer forint feletti összegeket, összesen több mint 1 millió forintot.