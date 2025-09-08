2 órája
Befektetést ígértek, 30 milliót csaltak ki az idős férfiből Gyöngyös környékén
Az online csalások terjedése mára komoly fenyegetéssé vált, nem csupán anyagi kárt, hanem személyes adatokkal való visszaélést is könnyen elszenvedhetünk. Az online csalás Heves megyében is mindennapos már sajnos.. Gyöngyös környékén az elmúlt időszakban több nagyértékű csalás áldozata tett bejelentést. Egyiküket 30 millió forinttal károsították meg.
Az online tér egyre nagyobb szerepet játszik a mindennapjainkban, de párhuzamosan növekszik az online csalás Heves megyében bejelentett száma is. Két friss, Gyöngyös környékén történt eset jól példázza, milyen veszélyek leselkednek az internetezőkre, ha nem kellő óvatossággal valóban a digitális világot. A részletekről Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője számolt be.
Az első esetben egy Gyöngyös közelében élő 76 éves férfi esett áldozatul csalóknak. Az ismeretlen elkövető 2025. július 15. és szeptember 2. között többször is felhívta a férfit, különféle befektetési lehetőségeket kínálva.
A sértett háromszor is utalt az elkövetőnek összesen 30 millió forintot, ám a vállalt hozamokat vagy nyereséget soha nem kapta meg.
A második eset egy 67 éves gyöngyösi nőhöz kötődik, akit szeptember 4-én hívott fel egy ismeretlen személy azzal, hogy az egyik népszerű bank biztonsági szolgálatától érkezett és a nő számláját támadás érte. A csaló arra kérte, hogy azonnal menjen el a bankfiókba, majd a pénz biztonságos áthelyezése érdekében utalja át a számláján lévő összeget egy biztonságos biztonsági számlára.
A nő hitt a csalónak, és átutalta a közel 4,8 millió forintot, amit aztán az elkövető elsikkasztott.
Soltész Bálint hangsúlyozta, hogy az online csalások nem válogatnak korban vagy társadalmi helyzetben, bárkit megtéveszthetnek. Felhívta a figyelmet arra, hogy soha ne adjunk ki személyesen vagy banki adatokat telefonon vagy online, és legyünk gyanakvóak az olyan üzenetekkel vagy üzenetekkel szemben, amiért sürgetnek pénzügyi tranzakciókat vagy személyes adatok megadását. A legjobb, ha közvetlenül a bank hivatalos ügyfélszolgálatát keressük meg, ha bármilyen gyanús eseményt észlelünk.
Online csalás Heves megyében: konkrét esetek
Az online csalás egyre nagyobb fenyegetést jelent Heves megyében is, ahol az internetes bűnözők folyamatosan új módszerekkel próbálják átverni az internetezőket. Soltész Bálint korábban számolt be annak a nőnek az esetéről, aki hiszékenységének áldozata lett, amikor online csalók verték át. A nő 2025. májusának elején tett feljelentést az Egri Rendőrkapitányságon. A lányára hivatkozva csapták be, összesen ötször utalt kétszázezer forint feletti összegeket, összesen több mint 1 millió forintot.
Durván átvertek egy egri asszonyt: a lányának akart segíteni
Egy idős embertől több mint két héten keresztül és több mint 10 tranzakcióval közel 60 millió forintot csaltak ki. Ráadásul nem is a csalók utalták el ezeket az összegeket, hanem maga az ügyfél végezte az átutalásokat, mert a csalók meggyőzték és elhitették vele, hogy ezt neki végre kell hajtani.
Napokig utalt a csalóknak, összesen 60 millióval húzták le a nőt - Kiberzsúr Egerben
Nem csak a magánszemélyek, cégek is veszélyben vannak. Nemrég egy vállalat vezetője is áldozatul esett az online csalóknak.
Hihetetlen, hogyan vertek át egy bükkábrányi céget több millió forinttal
Mi az online csalás?
Az online csalás olyan digitális jogi, amelynek során a csalók különböző trükkökkel, megtévesztő üzenetekkel vagy hamis ajánlatokkal próbálják pénzhez vagy személyes adatokhoz juttatni magukat. Ez a jogot bárkit, kortól, nem érinti.
Hogyan védekezzünk az online csalások ellen?
A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjének tanácsai:
- Soha ne adjuk ki személyes vagy banki adatainkat telefonon vagy ismeretlen oldalakon.
- Csak megbízható weboldalakon vásároljunk, lehetőség szerint utánvéttel.
- Legyünk körültekintők az ismeretlen linkekre és alkalmazások telepítésére.
- Gyanús telefonhívás esetén közvetlenül a pénzintézet hivatalos ügyfélszolgálatát keressük fel.
- Ha csalás gyanúja merül fel, azonnal jelentsük a rendőrségen.
