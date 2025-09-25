Van, akinek semmi sem szent: nagyon durván átverték a Gyöngyös melletti plébániát

Online csalókról számolt be a rendőrség csütörtökön. A napokban egy Gyöngyös közeli település plébánosát hívta fel egy csaló azzal, hogy kibertámadás érte az eklézsia bankszámláját, így biztonsági okokból át kellene utalnia a rajta lévő pénzt a megadott számlára. Mindezt a Heves vármegyei rendőrség Facebook-oldalán tette közzé. Több mint 10 millió forintot el is utalt a csalók számlájára a későbbi sértett, azonban később, késve gyanút fogott és feljelentést tett a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon.

Gyöngyös melletti plébániára vetették ki a hálójukat az online csalók

Forrás: Shutterstock

Online csalók többször lecsaptak Hevesben

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hasonló esetek megelőzésére hasznos tanácsokat találhatsz a https://kiberpajzs.hu/ oldalon.

Online és banki csalók rendszeresen szedik áldozataikat Heves vármegyében is. Erre példa lehet az a Gyöngyös környéki eset, amelynek egy 76 éves férfi esett áldozatául.