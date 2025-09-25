1 órája
Van, akinek semmi sem szent: nagyon durván átverték a Gyöngyös melletti plébániát
Az egyházat sem kímélik a kiberbűnözők. A rendőrség arról számolt be, hogy egy Gyöngyös melletti plébániát vettek célba az online csalók.
Online csalókról számolt be a rendőrség csütörtökön. A napokban egy Gyöngyös közeli település plébánosát hívta fel egy csaló azzal, hogy kibertámadás érte az eklézsia bankszámláját, így biztonsági okokból át kellene utalnia a rajta lévő pénzt a megadott számlára. Mindezt a Heves vármegyei rendőrség Facebook-oldalán tette közzé. Több mint 10 millió forintot el is utalt a csalók számlájára a későbbi sértett, azonban később, késve gyanút fogott és feljelentést tett a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon.
Online csalók többször lecsaptak Hevesben
A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hasonló esetek megelőzésére hasznos tanácsokat találhatsz a https://kiberpajzs.hu/ oldalon.
Online és banki csalók rendszeresen szedik áldozataikat Heves vármegyében is. Erre példa lehet az a Gyöngyös környéki eset, amelynek egy 76 éves férfi esett áldozatául.
Befektetést ígértek, 30 milliót csaltak ki az idős férfiből Gyöngyös környékén
Olyan eset is volt, amikor focimeccsre szeretett volna menni egy gyöngyöspatai férfi, de hiába fizetett, a jegy nem érkezett meg.
Csak focimeccsre akart menni a hevesi férfi, álmaiban nem gondolta volna, hogy így rászedik
Vannak, akik szerelmet ígérnek, és ezzel csalják ki a pénzt az áldozataikból, így járt az a 70 éves nő is, aki több mint 3 millió forintot veszített ilyen módon.
Szerelmet ígért, milliókat vitt – így szedett rá egy idős gyöngyösi asszonyt a romantikus szélhámos
