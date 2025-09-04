Hihetetlen, hogyan vertek át egy bükkábrányi céget több millió forinttal

Egy ismeretlen csaló megtévesztő e-mailt küldött egy cég vezetőjének, amelyben egy számla is szerepelt. A sértett, azt gondolva, hogy a korábban egyeztetett vásárláshoz kapcsolódik, teljesítette az utalást. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Mátrix Projekt keretében továbbra is fellép az online csalások elkövetőivel szemben. Mint írják, az online csalók módszerei kifogyhatatlanok, folyamatosan újabb és újabb trükköket vetnek be, és sokszor ott jelennek meg, ahol a legkevésbé számítanánk rájuk.

Az online csalók pár pillanat alatt lehúzhatnak

Forrás: Shutterstock

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság ismeretlen tettes ellen indított nyomozást csalás gyanúja miatt. Egy bükkábrányi cég vezetője augusztus 24-én egy gép megvásárlásáról tárgyalt egy gyártó vállalat képviselőjével, és előzetesen több mint 33 ezer euró értékben állapodtak meg. Az eladó ezt követően számlát küldött a vevőnek, ám ugyanabban az időben egy csaló is elküldte a saját, megtévesztésig hasonló számláját. A cégvezető sajnos erre utalta át a kialkudott összeget, így a pénz rossz helyre került.

Amikor a vezető észlelte a hibát, azonnal értesítette a rendőrséget. Az ügyben jelenleg is folyik a nyomozás.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Hogyan kerülheti el, hogy online csalók áldozatává váljon? A rendőrség ezeket a tanácsokat adja:

A lényeges, különösen pénzügyi tartalmú munkáltatói kérések, utasítások esetében az utalás előtt mindig szükséges a visszaellenőrzés az ismert belső információs csatornákon!

Amennyiben áldozattá vált, azonnal, késedelem nélkül értesítse számlavezető bankját, és tegyen feljelentést a rendőrségen!

További hasznos tanácsokat a https://kiberpajzs.hu/ linken olvashatnak az online csalásokról.

Korábban beszámoltunk arról, hogy egy nő napokig utalt a csalóknak, összesen 60 millióval húzták le.