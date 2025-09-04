Hatalmas botrány Hevesben, maffiamódszerekkel verték át az embereket – durva, mi lett az otthonfelújítási pénzekkel

A Heves Vármegyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt csaknem 250 oldal terjedelmű vádiratot nyújtott be a bíróságra 26 vádlottal szemben, akik megtévesztéssel jutottak otthonfelújítási támogatáshoz. Több százmillió forint vissza nem térítendő támogatást szereztek meg jogosulatlanul - tudtuk meg Dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóviő ügyésztől.

Otthonfelújítási támogatásokból szedett össze több százmilliót egy bűnbanda

Az elsőrendű vádlott nő 2021 elején elhatározta, hogy családtagjai és ismerősei segítségével olyan potenciális ügyfeleket kutat fel, akiknek a nevére otthonfelújítási támogatást lehet igényelni. A bűnszövetségben résztvevők személyesen és internetes hirdetések útján kapcsolatba léptek az ügyfelekkel, és megszerezték azok személyes adatait, melyet továbbítottak az elsőrendű vádlott felé. Az ügyfelek többsége alacsony iskolázottságú személy volt, akik jellemzően nem voltak tisztában a támogatás feltételeivel és az ügyintézés menetével.

Hamis adatokat nyújtott be az otthonfelújítási támogatásra

A megszerzett adatok ismeretében a nő elkészítette a támogatás igényléséhez szükséges kérelmeket, és az igénylők részére megnyitott ügyfélkapun keresztül a nevükben benyújtotta azokat a Magyar Államkincstárhoz. A nő a felújítási tevékenységek megtörténtéről valótlan tartalmú szerződéseket és számlákat csatolt a támogatási kérelmekhez. Az ügyintézés során olyan bankszámlákra kérte átutalni a támogatásokat, amelyek felett ő rendelkezett, az igénylők többségének pedig azt mondták, hogy nem nyertek támogatást.

A nő 258 igénylő nevében nyújtott be valótlan tartalmú támogatási kérelmeket, szerződéseket és számlákat, ami alapján társaival közel 800 millió forint vissza nem térítendő támogatást szereztek meg jogosulatlanul. A nő ebből közel 600 millió forint összeggel gazdagodott, melyet megélhetésre, korábbi hiteleinek törlesztésére és beruházások finanszírozására költött.

A Heves Vármegyei Főügyészség most benyújtott vádiratában 6 vádlottal szemben végrehajtandó, 11 vádlottal szemben végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés, további 9 vádlottal szemben közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt.

Az ügyészség az elsőrendű vádlott vonatkozásában a büntetés mértékét az előkészítő ülésen történő beismerés esetén 7 év 6 hónap szabadságvesztésben és 8 év közügyektől eltiltásban határozta meg. Az ügyészség indítványt tett a közel 600 millió forint összegű gazdagodással egyező vagyonelkobzás alkalmazására is.