Pofozkodás, hajtépés - anyukák verekedtek össze egy hevesi kisvárosban

Egy nő 2024 októberében Pétervásárán – a gyermekeik közötti óvodai viselkedést sérelmezve – szóváltásba keveredett egy másik nővel, rángatta a haját és egy alkalommal, tenyérrel megütötte az arcát. A nőket a gyanúsított édesapja választotta szét, aki ezáltal megakadályozta további bántalmazást. A sértett a bántalmazás következtében sérülést nem szenvedett. A gyanúsított a cselekményét közterületen követte el, így alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást és riadalmat keltsen - tudtuk meg Dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyésztől.

Anyukák verekedtek össze a hevesi kisváros óvodájában

Forrás: Life.hu

A gyanúsított büntetlen előéletű, a bűncselekmény elkövetését beismerte és megbánta, ezért az Egri Járási Ügyészség a gyanúsított jövőbeni magatartásában mutatkozó kedvező hatás érdekében határozatával az eljárás 1 évre feltételesen felfüggesztette - írta.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Amennyiben a feltételes ügyészi felfüggesztés tartama eredményesen telik el, az eljárás megszüntetésére kerül sor.