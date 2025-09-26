Szakítás után jött elő az ex sötét oldala, ritka mocskosságot tett a hevesi nővel

A harminc év körüli férfi 2021 májusában mintegy három hétig szerelmi kapcsolatban állt a sértettel, ezért annak lakásához kulcsot is kapott. A sértett a kulcsot a szakítás után nem kérte vissza. A vádlott 2021 nyarán a nála lévő kulcsot használva bement a volt szerelme által használt lakásba. A sértett anyja a folyosón lévő cipősszekrényen tartotta a táskáját, amiből a férfi elvett 400.000 Ft készpénzt. Ez után a vádlott a sértett szobájába is bement, ahonnan egy kis dobozban tárolt húszezrest is elvitt – számolt be a lopásról lapunknak Dr. Kenézi Diána, az Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője.

Az Egri Járási Ügyészség a két sértett sérelmére elkövetett lopás vétsége miatt felfüggesztett szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. A vádhatóság arra is indítványt tett, hogy a bíróság a sértett nőktől elvett összeg erejéig rendeljen el vagyonelkobzást a vádlottal szemben.

A Büntető Törvénykönyv rendelkezése szerint, aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el. A büntetés vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztés, ha a szabálysértési értékre elkövetett lopást helyiségbe vagy ehhez tartozó bekerített helyre megtévesztéssel, vagy a jogosult, illetve a használó tudta és beleegyezése nélkül bemenve követik el.

A szabálysértési érték azt jelenti, hogy az elkövetési érték az ötvenezer forintot nem haladja meg.

