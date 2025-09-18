Instant lebukás Hevesben: a földig hajolt, majd arcpirító dolgot csinált, mindent vett a kamera!

Az Egri Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy autóból kiesett pénztárcát lopott el, benne több százezer forinttal. Pétervására egyik utcájában sétált a vádlott 2024 márciusában, amikor észrevette a földön fekvő tárcát a járda mellett parkoló gépkocsi közelében. Azt korábban a sértett ejtette kiszállás közben. A vádlott a földről felvette és elvitte a benne lévő különböző okmányokkal együtt – árulta el portálunknak dr. Kenézi Diána, a Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője.

Egy autóból kiesett pénztárcát lopott el a hevesi férfi

Forrás: Magyarország Ügyészsége

A sértett tárcájában több mint 700 ezer forint készpénz és egy bankkártya is volt. A pénzből az eljárás során lefoglalás után és a sértettnek kiadással megtérült közel 450 ezer forint - derül ki az ügyészség sajtóközleményéből.

Az Egri Járási Ügyészség vádiratában nagyobb értékre, több közokirat és készpénz-helyettesítő fizetési eszköz egyidejű elvételével elkövetett lopás bűntette miatt felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt. Az ügyészség indítványa vagyonelkobzás alkalmazására is kiterjedt a meg nem térült kár összegéig. A felvételen a vádlott látható, amint felveszi a földön fekvő tárcát, miközben a sértett az autó másik oldalán pakol. A felvételt köztéri biztonsági kamera rögzítette - írják.