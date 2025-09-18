szeptember 18., csütörtök

Bűncslekmény

2 órája

Instant lebukás Hevesben: a földig hajolt, majd arcpirító dolgot csinált, mindent vett a kamera!

Címkék#lopás#Egri Járási Ügyészség#pénztárca

Pétervásárán, sétálás közben vette észre egy férfi a földön heverő tárcát. A pénztárcát ellopta, amely rengeteg készpénzt tartalmazott.

Heol.hu

Az Egri Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy autóból kiesett pénztárcát lopott el, benne több százezer forinttal. Pétervására egyik utcájában sétált a vádlott 2024 márciusában, amikor észrevette a földön fekvő tárcát a járda mellett parkoló gépkocsi közelében. Azt korábban a sértett ejtette kiszállás közben. A vádlott a földről felvette és elvitte a benne lévő különböző okmányokkal együtt – árulta el portálunknak dr. Kenézi Diána, a Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivője.

Egy autóból kiesett pénztárcát lopott el a hevesi férfi
Forrás: Magyarország Ügyészsége

A sértett tárcájában több mint 700 ezer forint készpénz és egy bankkártya is volt. A pénzből az eljárás során lefoglalás után és a sértettnek kiadással megtérült közel 450 ezer forint - derül ki az ügyészség sajtóközleményéből.

Az Egri Járási Ügyészség vádiratában nagyobb értékre, több közokirat és készpénz-helyettesítő fizetési eszköz egyidejű elvételével elkövetett lopás bűntette miatt felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására tett indítványt. Az ügyészség indítványa vagyonelkobzás alkalmazására is kiterjedt a meg nem térült kár összegéig. A felvételen a vádlott látható, amint felveszi a földön fekvő tárcát, miközben a sértett az autó másik oldalán pakol. A felvételt köztéri biztonsági kamera rögzítette - írják.

 

 

