Aranyérmet szerzett a Heves vármegyei rendőr az országos lőversenyen

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság 2025. szeptember 9-én 6. alkalommal rendezte meg a Rendőr Országos Szolgálati Pisztoly Lőversenyt Ravazdon, a Magyalosi Lőtéren. A versenyzők a legkülönbözőbb helyzetekben mérhették össze tudásukat – számolt be lapunknak a lőversenyről Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A Heves vármegyei rendőrök jól szerepeltek a Rendőr Országos Szolgálati Pisztoly Lőverseny Ravazdon.

Három egyéni és egy csapatpályán mutatták meg tudásukat a megjelent versenyzők és a csapatok. A bajnokság célja a hivatásos állomány biztonságos és szakszerű fegyverkezelésének felmérése volt a megjelölt kategóriákban, valamint ezáltal a bajnoki címek és a helyezések eldöntése. A megmérettetésen emellett lehetőség volt a lövészsport kedvelőinek baráti találkozására, egyben szakmai tapasztalatok cseréjére.

A versenybírók a résztvevőket egyéni- és csapatversenyben, valamint szervek közötti összetett csapatversenyben egyaránt értékelték.

A bajnokság az alábbi eredményekkel zárult:

Női kategóriában:

Kovács Boglárka r. főhadnagy Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság (VMRFK)

Bálint Nikoletta r. főtörzsőrmester Csongrád-Csanád VMRFK

Vass Nelli r. törzsőrmester Készenléti Rendőrség

Nyílt bevetési ruházatú kategóriában:

Batki György r. alezredes Heves VMRFK

Sipos Szabolcs r. törzszászlós Hajdú-Bihar VMRFK

Kómár Tamás r. törzszászlós Nógrád VMRFK

Polgári ruhás kategóriában:

Kovács Balázs r. hadnagy Győr-Moson-Sopron VMRFK

Gilányi István r. zászlós Hajdú VMRFK

Bús András r. zászlós Csongrád-Csanád VMRFK

Szolgálati öltözetű kategóriában:

Szilágyi István r. őrmester Békés VMRFK

Dr. Kollár Viktor r. százados Borsod-Abaúj-Zemplén VMRFK

Kecze István r. főtörzsőrmester Heves VMRFK

Csapat kategóriában:

Győr-Moson-Sopron VMRFK

Készenléti Rendőrség

Csongrád-Csanád VMRFK

Összesített csapat kategóriában:

Csongrád-Csanád VMRFK

Győr-Moson-Sopron VMRFK

Budapesti Rendőr-főkapitányság

