Aranyérmet szerzett a Heves vármegyei rendőr az országos lőversenyen
Remek eredményt értek el a Heves vármegyei rendőrök az Országos Szolgálati Pisztoly Lőversenyen. Batki György alezredes nyílt bevetési ruházatú kategóriában végzett az első helyen, Kecze István főtörzsőrmester pedig szolgálati öltözetű kategóriában került fel a dobogóra. Mutatjuk a részleteket.
A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság 2025. szeptember 9-én 6. alkalommal rendezte meg a Rendőr Országos Szolgálati Pisztoly Lőversenyt Ravazdon, a Magyalosi Lőtéren. A versenyzők a legkülönbözőbb helyzetekben mérhették össze tudásukat – számolt be lapunknak a lőversenyről Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Három egyéni és egy csapatpályán mutatták meg tudásukat a megjelent versenyzők és a csapatok. A bajnokság célja a hivatásos állomány biztonságos és szakszerű fegyverkezelésének felmérése volt a megjelölt kategóriákban, valamint ezáltal a bajnoki címek és a helyezések eldöntése. A megmérettetésen emellett lehetőség volt a lövészsport kedvelőinek baráti találkozására, egyben szakmai tapasztalatok cseréjére.
A versenybírók a résztvevőket egyéni- és csapatversenyben, valamint szervek közötti összetett csapatversenyben egyaránt értékelték.
A bajnokság az alábbi eredményekkel zárult:
Női kategóriában:
Kovács Boglárka r. főhadnagy Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság (VMRFK)
Bálint Nikoletta r. főtörzsőrmester Csongrád-Csanád VMRFK
Vass Nelli r. törzsőrmester Készenléti Rendőrség
Nyílt bevetési ruházatú kategóriában:
Batki György r. alezredes Heves VMRFK
Sipos Szabolcs r. törzszászlós Hajdú-Bihar VMRFK
Kómár Tamás r. törzszászlós Nógrád VMRFK
Polgári ruhás kategóriában:
Kovács Balázs r. hadnagy Győr-Moson-Sopron VMRFK
Gilányi István r. zászlós Hajdú VMRFK
Bús András r. zászlós Csongrád-Csanád VMRFK
Szolgálati öltözetű kategóriában:
Szilágyi István r. őrmester Békés VMRFK
Dr. Kollár Viktor r. százados Borsod-Abaúj-Zemplén VMRFK
Kecze István r. főtörzsőrmester Heves VMRFK
Csapat kategóriában:
Győr-Moson-Sopron VMRFK
Készenléti Rendőrség
Csongrád-Csanád VMRFK
Összesített csapat kategóriában:
Csongrád-Csanád VMRFK
Győr-Moson-Sopron VMRFK
Budapesti Rendőr-főkapitányság
