Nyomozás

19 perce

Látta valaki, hogy fel akartak törni egy autót Egerben?

Címkék#szemtanú#Egri Rendőrkapitányság#rablás

Szemtanút keres a rendőrség. Az egyik egri parkolóban egy autót próbált feltörni egy férfi, a rablást azonban valaki látta.

Heol.hu

Rablás miatt kéri a lakosság segítségét az Egri Rendőrkapitányság. A rabló egy autót akart feltörni, de észrevették és elmenekült, majd később egy járókelőre is rátámadt. 

Rablás szemtanúját keresi a rendőrség
Rablás szemtanúját keresi a rendőrség
Forrás: Cseh Gábor/Vaol.hu

Rablás szemtanúját keresik

A rendőrség felhívása  szerint ismeretlen tettes ellen folytatnak eljárást. A nyomozás eddigi adatai alapján az elkövető augusztus 11-én 4 óra 20 perckor Egerben, a Malom utcában található középiskola parkolójában megpróbált feltörni egy autót, de a riasztója bekapcsolt. Az ismeretlen férfi tettét egy állampolgár is látta, aki rá szólt, ezért az elkövető távozott, majd nemsokkal később a Knézich Károly utcában található kerékpárúton egy gyalogos füléből kitépte az arany fülbevalót és elszaladt a helyszínről.

A rendőrség kéri annak az állampolgárnak a jelentkezését, aki a fent megjelölt parkolóban megzavarta a cselekményt jelentkezzen az Egri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es – díjmentes – központi segélyhívó számon.

 

 

