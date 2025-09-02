Látta valaki, hogy fel akartak törni egy autót Egerben?

Rablás miatt kéri a lakosság segítségét az Egri Rendőrkapitányság. A rabló egy autót akart feltörni, de észrevették és elmenekült, majd később egy járókelőre is rátámadt.

Forrás: Cseh Gábor/Vaol.hu

Rablás szemtanúját keresik

A rendőrség felhívása szerint ismeretlen tettes ellen folytatnak eljárást. A nyomozás eddigi adatai alapján az elkövető augusztus 11-én 4 óra 20 perckor Egerben, a Malom utcában található középiskola parkolójában megpróbált feltörni egy autót, de a riasztója bekapcsolt. Az ismeretlen férfi tettét egy állampolgár is látta, aki rá szólt, ezért az elkövető távozott, majd nemsokkal később a Knézich Károly utcában található kerékpárúton egy gyalogos füléből kitépte az arany fülbevalót és elszaladt a helyszínről.

A rendőrség kéri annak az állampolgárnak a jelentkezését, aki a fent megjelölt parkolóban megzavarta a cselekményt jelentkezzen az Egri Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán, vagy tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es – díjmentes – központi segélyhívó számon.