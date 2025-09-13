1 órája
Nézők és versenyzők is megsérültek a rally futamon
A szombati futam gyorsasági szakaszán történt a szerencsétlen eset. A rallybalesetben többen megsérültek.
A III. Győr Rally másik gyorsasági szakaszán súlyos baleset történt. A kisalföld.hu beszámolója szerint a rallybalesetben többen megsérültek.
A bakonyi Kisgyónbányai gyorsasági célja után, a beíróban várakozó 24-es rajtszámú versenyutónak ütközött a 25-ös rajtszámú autó. A járművek elsodortak négy személyt, valamint két versenyző is megsérült. Hárman könnyebben, hárman súlyosan sérültek, őket a helyszínre érkező mentők kórházba szállítottak – szúrta ki a kisalföld.hu a WHB Győr Rally bejegyzését.
