Rendőrségi összefogás a Tisza-tavi turizmus biztonságáért

A Tisza-tavi Régiós Közbiztonsági Koordinációs Bizottság égisze alatt a Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, és a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság több mint 13 éve, összehangolva szavatolja a közrend és közbiztonság fenntartásával a Tisza-tóhoz utazók, valamint az itt lakók biztonságát. Természetesen a konstruktív feladatellátás nem nélkülözheti a társszervek támogató munkáját – írja a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Dr. Szeles Norbert Márió r. alezredes értékelt Fotó: police.hu

A záróértekezletet Széman János r. ezredes rendőrségi főtanácsos, az idei évben soros elnökletű Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság gazdasági rendőrfőkapitány-helyettese nyitotta meg, üdvözölte a meghívottakat, majd megköszönte a bizottság, valamint a társszervek és együttműködők professzionális munkáját. Ezt követően a bizottság tagjai rendőrszakmai szempontból értékelték a 2025-ös turisztikai szezont.

Dr. Szeles Norbert Márió r. alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály Közterületi- és Őrszolgálati Osztály osztályvezetője kiemelte a három vármegyei rendőr-főkapitányság valamint a társszervek közötti kiváló információáramlást, a pozitív hozzáállást, a körülményekre és feladatokra való gyors reagálást, továbbá a megfelelő kommunikációt. Hangsúlyozta, hogy a Bizottság kiemelt figyelmet szentelt a természet- és környezetvédelemnek is.

A záróértekezleten a bizottsági tagok méltatták a TKKB egyik megálmodójának, Busi László rendőr ezredes úr szakmai pályafutását. Dienes Erika, a MOHOSZ Tisza-tavi Kirendeltség vezetője tárgyi eszköz juttatást adott át Illés Gergely rendőr alezredes úrnak, a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság megbízott vezetőjének.

Az értekezlet zárásaként a Széman János r. ezredes úr átadta a Bizottság zászlaját a 2026-ban elnöklő Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesének, Csetneki Zsolt rendőr alezredesnek.