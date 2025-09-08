1 órája
Bűnös nyár Hevesben – Teknősbalhé, titokzatos holttestek és gyerekrabló a buszmegállóban
A nyári hónapokban nemcsak a hőség, hanem a szokatlan események is fokozódtak Heves vármegyében. Rejtélyes eltűnésektől egészen hajmeresztő esetekig terjedtek a rendőrségi ügyek Hevesben, amelyek sokakat megdöbbentettek.
Összegyűjtöttük a legemlékezetesebb nyári rendőrségi ügyeket Heves vármegyéből – ahol még a teknősök se voltak biztonságban.
Rendőrségi ügyek Hevesben
Rejtélyes holttestek Eger környékén
Június végén egy ismeretlen nő holttestére bukkantak Egerben. A rendőrségi tájékoztatás szerint a nő 166–170 cm magas lehetett, piros cipőt, bordó nadrágot és piros kabátot viselt, a test bomlásnak indult állapotban volt. Különös egybeesés, hogy egy héttel korábban egy férfi holttestét is megtalálták az M25-ös főút mentén, Andornaktálya közelében. A rendőrség mindkét esetet közigazgatási eljárás keretében vizsgálta.
Női holttestet találtak Egerben – egy nap alatt ez a második
Életmentés a Tisza-tavon – süllyedő hajóról hívtak segítséget éjjel
Drámai mentőakció zajlott a Tisza-tavon júliusban: három horgász került életveszélybe, miután hajójuk Sarud közelében gyorsan süllyedni kezdett. A segélyhívás éjfél előtt futott be, de a vonal hamar megszakadt – a bejelentő telefonja a víz miatt leállt. A Heves vármegyei rendőrök és egy szolgálaton kívüli halőr azonnal a helyszínre siettek, és csónakkal indultak a bajba jutottak keresésére. A mentés sikeres volt, mindhárom embert élve kimentették. A mentésben részt vett Zsák László körzeti megbízott, aki második életmentő bevetésén volt néhány napon belül.
Döbbenetes éjszaka a Tisza-tavon – három horgász küzdött az életéért!
Egy ittas férfi randalírozott az egri termálfürdőben egy júniusi este: bemászott a teknősök medencéjébe, és kiemelt onnan egy állatot. A biztonsági őrökkel dulakodni kezdett, kiabált és verekedni akart. A rendőrség a helyszínre érkezett, megbilincselték és előállították. A 28 éves egerbaktai férfi ellen garázdaság miatt indult eljárás. A teknős sértetlenül megúszta a kalandot.
Balhé tört ki az egri strandon a hőségben, de nem azért mert szomjas volt a dühöngő
13 éves fiú a gyöngyösi buszmegálló réme!
Rablás gyanújával vett őrizetbe a rendőrség egy 13 éves kisnánai fiút, aki a gyanú szerint június 1-jén a gyöngyösi buszpályaudvaron erőszakkal próbált megszerezni egy mobiltelefont. A fiú megfenyegette a sértettet, hogy megszurkálja, ha nem mond le a készülékről. Dulakodás alakult ki, de a megtámadott fiatal végül visszaszerezte a telefont és elmenekült. A rendőrök pár nappal később azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőt, aki beismerő vallomást tett. A hatóság a fiú letartóztatását kezdeményezte.
13 éves fiú a gyöngyösi buszmegálló réme! El se hiszed, mit tett!
Egy eltűnt egri férfit kerestek a hatóságok júniusban, akinek holtestére végül egy civil talált rá. A bélapátfalvai férfi kutyáival gyakorlatozott, amikor a két skót juhászkutya kiszimatolta a testet a sziklák között. A mentésben az Agria Speciális Mentők vettek részt, ők hozták le a testet a nehéz terepről. A kutyák korábban hivatásos keresők voltak, most civilként segítettek. Az eset körülményeit a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja.
Tragédia: két skót juhász talált rá az eltűnt férfi holttestére Hevesben
