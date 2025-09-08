szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Több a soknál

1 órája

Bűnös nyár Hevesben – Teknősbalhé, titokzatos holttestek és gyerekrabló a buszmegállóban

Címkék#összefoglaló#bűnügy#nyár

A nyári hónapokban nemcsak a hőség, hanem a szokatlan események is fokozódtak Heves vármegyében. Rejtélyes eltűnésektől egészen hajmeresztő esetekig terjedtek a rendőrségi ügyek Hevesben, amelyek sokakat megdöbbentettek.

Heol.hu

Összegyűjtöttük a legemlékezetesebb nyári rendőrségi ügyeket Heves vármegyéből – ahol még a teknősök se voltak biztonságban.

Rendőrségi ügyek Hevesben –czgalmas volt a nyár a megyében
Rendőrségi ügyek Hevesben –czgalmas volt a nyár a megyében
Fotó: EricBery / Forrás: Shutterstock illusztráció

Rendőrségi ügyek Hevesben

Rejtélyes holttestek Eger környékén

Június végén egy ismeretlen nő holttestére bukkantak Egerben. A rendőrségi tájékoztatás szerint a nő 166–170 cm magas lehetett, piros cipőt, bordó nadrágot és piros kabátot viselt, a test bomlásnak indult állapotban volt. Különös egybeesés, hogy egy héttel korábban egy férfi holttestét is megtalálták az M25-ös főút mentén, Andornaktálya közelében. A rendőrség mindkét esetet közigazgatási eljárás keretében vizsgálta. 

Életmentés a Tisza-tavon – süllyedő hajóról hívtak segítséget éjjel

Drámai mentőakció zajlott a Tisza-tavon júliusban: három horgász került életveszélybe, miután hajójuk Sarud közelében gyorsan süllyedni kezdett. A segélyhívás éjfél előtt futott be, de a vonal hamar megszakadt – a bejelentő telefonja a víz miatt leállt. A Heves vármegyei rendőrök és egy szolgálaton kívüli halőr azonnal a helyszínre siettek, és csónakkal indultak a bajba jutottak keresésére. A mentés sikeres volt, mindhárom embert élve kimentették. A mentésben részt vett Zsák László körzeti megbízott, aki második életmentő bevetésén volt néhány napon belül.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Teknősrablás a strandon

Egy ittas férfi randalírozott az egri termálfürdőben egy júniusi este: bemászott a teknősök medencéjébe, és kiemelt onnan egy állatot. A biztonsági őrökkel dulakodni kezdett, kiabált és verekedni akart. A rendőrség a helyszínre érkezett, megbilincselték és előállították. A 28 éves egerbaktai férfi ellen garázdaság miatt indult eljárás. A teknős sértetlenül megúszta a kalandot.

13 éves fiú a gyöngyösi buszmegálló réme!

Rablás gyanújával vett őrizetbe a rendőrség egy 13 éves kisnánai fiút, aki a gyanú szerint június 1-jén a gyöngyösi buszpályaudvaron erőszakkal próbált megszerezni egy mobiltelefont. A fiú megfenyegette a sértettet, hogy megszurkálja, ha nem mond le a készülékről. Dulakodás alakult ki, de a megtámadott fiatal végül visszaszerezte a telefont és elmenekült. A rendőrök pár nappal később azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőt, aki beismerő vallomást tett. A hatóság a fiú letartóztatását kezdeményezte.

Nyugdíjas mentőkutyák találták meg az eltűnt férfit Eger közelében

Egy eltűnt egri férfit kerestek a hatóságok júniusban, akinek holtestére végül egy civil talált rá. A bélapátfalvai férfi kutyáival gyakorlatozott, amikor a két skót juhászkutya kiszimatolta a testet a sziklák között. A mentésben az Agria Speciális Mentők vettek részt, ők hozták le a testet a nehéz terepről. A kutyák korábban hivatásos keresők voltak, most civilként segítettek. Az eset körülményeit a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu