Bűnös nyár Hevesben – Teknősbalhé, titokzatos holttestek és gyerekrabló a buszmegállóban

13 éves fiú a gyöngyösi buszmegálló réme!

Rablás gyanújával vett őrizetbe a rendőrség egy 13 éves kisnánai fiút, aki a gyanú szerint június 1-jén a gyöngyösi buszpályaudvaron erőszakkal próbált megszerezni egy mobiltelefont. A fiú megfenyegette a sértettet, hogy megszurkálja, ha nem mond le a készülékről. Dulakodás alakult ki, de a megtámadott fiatal végül visszaszerezte a telefont és elmenekült. A rendőrök pár nappal később azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőt, aki beismerő vallomást tett. A hatóság a fiú letartóztatását kezdeményezte.