Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-ason

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M3-as autópálya 87-es kilométerszelvényénél, a Nyíregyháza felé vezető oldalon, Nagyfüged térségében hétfőn délelőtt. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

A baleset során egy ember megsérült.

Az M3-ason a Nyíregyháza irányába vezető oldalon, a 88 kilométerszelvénynél, Gyöngyös közelében a belső szalagkorlátnak ütközött egy autó. Jelenleg tart a helyszínelés, útlezárás nincsen érvényben - közölte portálunkkal Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Úgy tudjuk, egy ember sérült meg, feltehetően a vizes úton megcsúszott a jármű.

Korábban megírtuk, hogy hétfő reggel az M3-ason több kilométeres volt a torlódás.