Baleset

2 órája

Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-ason

Szalagkorlátnak ütközött egy autó a sztrádán hétfőn délelőtt. A baleset során egy ember megsérült.

Heol.hu

Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M3-as autópálya 87-es kilométerszelvényénél, a Nyíregyháza felé vezető oldalon, Nagyfüged térségében hétfőn délelőtt. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak -  olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

A baleset során egy ember megsérült.
A baleset során egy ember megsérült. 
Forrás: MW-archív

Az M3-ason a Nyíregyháza irányába vezető oldalon, a 88 kilométerszelvénynél, Gyöngyös közelében a belső szalagkorlátnak ütközött egy autó. Jelenleg tart a helyszínelés, útlezárás nincsen érvényben - közölte portálunkkal Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Úgy tudjuk, egy ember sérült meg, feltehetően a vizes úton megcsúszott a jármű.

Korábban megírtuk, hogy hétfő reggel az M3-ason több kilométeres volt a torlódás. 

 


 

