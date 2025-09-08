5 órája
Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-ason
Szalagkorlátnak ütközött egy autó a sztrádán hétfőn délelőtt. A baleset során egy ember megsérült.
Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M3-as autópálya 87-es kilométerszelvényénél, a Nyíregyháza felé vezető oldalon, Nagyfüged térségében hétfőn délelőtt. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
Az M3-ason a Nyíregyháza irányába vezető oldalon, a 88 kilométerszelvénynél, Gyöngyös közelében a belső szalagkorlátnak ütközött egy autó. Jelenleg tart a helyszínelés, útlezárás nincsen érvényben - közölte portálunkkal Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Úgy tudjuk, egy ember sérült meg, feltehetően a vizes úton megcsúszott a jármű.
Korábban megírtuk, hogy hétfő reggel az M3-ason több kilométeres volt a torlódás.
