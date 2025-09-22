Súlyos vadbaleset a 3-as főúton, árokba vágódott az autó – kiderült, kik sérültek meg

– Szarvassal ütközött össze, majd árokba sodródott egy személyautó a 3-as főút Detk és Kápolna közötti szakaszán, a 103. kilométer közelében – írta vasárnap este a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A balesetben ketten sérültek meg.

Szarvassal ütközött egy autó Detk közelében.

Forrás: Shutterstock

– A helyszínről egy 50 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel, míg egy 30 év körüli fejsérült férfit stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba – árulta el lapunknak Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) kommunikációs szervezője.