Szarvas okozott balesetet a 3-as főúton – Ketten megsérültek

Detk közelében végeznek műszaki mentést a tűzoltók.

Forrás: Tóth Imre / haon.hu

Szarvassal ütközött össze, majd árokba sodródott egy személyautó a 3-as főút Detk és Kápolna közötti szakaszán, a 103. kilométer közelében - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A baleset helyszínén műszaki mentést végző gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, amelyben ketten utaztak. Hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre.

 

