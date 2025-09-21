Szarvas okozott balesetet a 3-as főúton – Ketten megsérültek

Szarvassal ütközött össze, majd árokba sodródott egy személyautó a 3-as főút Detk és Kápolna közötti szakaszán, a 103. kilométer közelében - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A baleset helyszínén műszaki mentést végző gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, amelyben ketten utaztak. Hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre.