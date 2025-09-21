Helyi kék hírek
12 perce
Szarvas okozott balesetet a 3-as főúton – Ketten megsérültek
Detk közelében végeznek műszaki mentést a tűzoltók.
Forrás: Tóth Imre / haon.hu
Szarvassal ütközött össze, majd árokba sodródott egy személyautó a 3-as főút Detk és Kápolna közötti szakaszán, a 103. kilométer közelében - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A baleset helyszínén műszaki mentést végző gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit, amelyben ketten utaztak. Hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre.
