1 órája

Szeretne pontosan érkezni? Induljon korábban, szerdán újra lassulhat az M3 forgalma!

Szerdán az M3-as forgalma újra az útjába állhat. Torlódás lassíthatja a forgalmat.

A reggeli erős forgalom miatt az M3 bevezető szakaszán az M0-tól, illetve Bag és Gödöllő között torlódásokra kell számítani a főváros felé - írja a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Erős a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-s autóúti csomóponttól befelé. Az arra közlekedőknek érdemes hosszabb menetidőre készülni - írja az Útinform.
 

 

