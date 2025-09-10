Helyi kék hírek
1 órája
Szeretne pontosan érkezni? Induljon korábban, szerdán újra lassulhat az M3 forgalma!
Szerdán az M3-as forgalma újra az útjába állhat. Torlódás lassíthatja a forgalmat.
A reggeli erős forgalom miatt az M3 bevezető szakaszán az M0-tól, illetve Bag és Gödöllő között torlódásokra kell számítani a főváros felé - írja a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Erős a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-s autóúti csomóponttól befelé. Az arra közlekedőknek érdemes hosszabb menetidőre készülni - írja az Útinform.
2 órája
Fékolaj helyett étolaj - a káli autószerelő a röhejestől az életveszélyesig sokféle sufnituningot látott már
Tegnap, 7:01
Tényleg itt van Heves megye Bermuda-háromszöge? Törni járnak ide az autók, közel a halál a helyiek szerint
2025.09.08. 11:21
„Köszönjük a sok bíztatást” – bezárt a legendás egri vendéglátóhely, most végleg elbúcsúztak
