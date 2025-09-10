Szeretne pontosan érkezni? Induljon korábban, szerdán újra lassulhat az M3 forgalma!

A reggeli erős forgalom miatt az M3 bevezető szakaszán az M0-tól, illetve Bag és Gödöllő között torlódásokra kell számítani a főváros felé - írja a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Erős a forgalom a Budapest környéki utakon. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán, az M0-s autóúti csomóponttól befelé. Az arra közlekedőknek érdemes hosszabb menetidőre készülni - írja az Útinform.

