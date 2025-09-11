55 perce
Szökevény körözött bűnözőt kaptak el Hevesben! Nem is hitték a helyiek, ki bujkál a faluban
A rendőrök Csányban fogták el a napok óta keresett férfit. A 24 éves szökevény menekülni próbált, de rövid üldözés után kézre került.
A rendőrség Csányban fogott el egy 24 éves férfit, aki bűnügyi felügyelet alatt állt korábbi lopások miatt. A férfi szeptember 8-án engedély nélkül elhagyta tarnaörsi otthonát, ezért körözést adtak ki ellene.
A rendőrök tegnap délelőtt figyeltek fel rá, azonban a felszólítás ellenére megpróbált elmenekülni. Rövid üldözés után a település egyik udvarán elfogták.
A Hevesi Rendőrkapitányságon fogolyszökés miatt kihallgatták és őrizetbe vették, az Egri Törvényszék pedig elrendelte letartóztatását - írja a Heves vármegyei rendőrség.
