Szökevény körözött bűnözőt kaptak el Hevesben! Nem is hitték a helyiek, ki bujkál a faluban

A rendőrség Csányban fogott el egy 24 éves férfit, aki bűnügyi felügyelet alatt állt korábbi lopások miatt. A férfi szeptember 8-án engedély nélkül elhagyta tarnaörsi otthonát, ezért körözést adtak ki ellene.

A szökevényt egy csányi udvaron fogták el a rendőrök

Forrás: Police.hu

A rendőrök tegnap délelőtt figyeltek fel rá, azonban a felszólítás ellenére megpróbált elmenekülni. Rövid üldözés után a település egyik udvarán elfogták.

A Hevesi Rendőrkapitányságon fogolyszökés miatt kihallgatták és őrizetbe vették, az Egri Törvényszék pedig elrendelte letartóztatását - írja a Heves vármegyei rendőrség.