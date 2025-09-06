Szombaton bedugulhat az M3-as? Itt kell torlódásra számítani

Az M3-as autópálya főváros felé tartó oldalán, Gyöngyösnél, a 74-es km-nél torlódásra kell számítani a kiépített terelés miatt - írja az Útinform.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A héten több akadály is volt az M3-ason, amiről mi is beszámoltunk olvasóinknak. Csütörtökön például megírtuk, hogy az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, Gödöllő térségében, a 28-as és a 31-es kilométerszelvény között aszfaltoznak egy sáv zárása mellett, a munkavégzés helyszínén több mint 3 kilométeres torlódás alakult ki, de pénteken is türelemre volt szüksége a sztrádán autózóknak.