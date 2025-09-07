Taxival karambolozott egy kisbusz az M3-ason – a helyszínre mentők is érkeztek!

Vasárnap késő éjjel összeütközött egy taxi és egy kisbusz az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, a 141-es kilométernél. A kisbusz az árokba, a bokrok közé hajtott és felborult - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Az egyik járműben csak a sofőr ült, a másikban négyen utaztak, hozzájuk mentő érkezett. A mezőcsáti hivatásos tűzoltók áramtalanítottak és átvizsgálták a környéket, de nem találtak senki mást. Az autópálya forgalma az érintett szakaszon rendőri irányítás mellett haladt.