Teljesen beleolvadt a sötétbe a kerékpáros - Újabb részletek derültek ki a tarnaszentmiklósi halálos balesetről + videó
Világítás és láthatósági mellény nélkül, sötét ruhában kerékpározott az a férfi, akit hétfő este gázolt halálra egy autó Tarnaszentmiklós közelében. Az ütközés után hiába próbálták újraéleszteni, a 60 év körüli férfi a helyszínen életét vesztette. A halálos kerékpárbalesettel kapcsolatban a rendőrség is nyilatkozott.
Tragikus közlekedési baleset történt hétfő este a 3209-es számú úton, Tarnaszentmiklós közelében. Egy körülbelül 60 év körüli férfit gázolt el egy autó, miközben kerékpárral közlekedett a sötét útszakaszon.
A baleset este 8 óra környékén történt. A kerékpáros sem világítással, sem láthatósági mellénnyel nem rendelkezett, ráadásul sötét ruházatot viselt. A Tények riportja szerint olyan hirtelen történt az ütközés, hogy csak mintegy 170 méterrel később tudott megállni az autós. Az ütközés erejét jelzi, hogy a jármű szélvédőjének jobb oldala betört. A Tények tudósítása alapján a rendőrség hosszan rögzítette a nyomokat a helyszínen, amit a sötétség is nehezített.
Halálos gázolás történt Hevesben + fotókA rossz látási körülmények és a hiányzó biztonsági felszerelés is közrejátszhatott a balesetben.
A baleset után a helyszínen tartózkodók azonnal megkezdték a férfi újraélesztését. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a Tényeknek nyilatkozva elmondta, hogy a hevesi mentőállomás esetkocsija is a helyszínre érkezett, és további beavatkozásokat végeztek. Azonban minden erőfeszítés ellenére a kerékpáros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
Portálunk megkereste a rendőrséget az esettel kapcsolatban, elmondták, mi lehetett a kerékpáros veszte.
Ez lehetett a biciklis veszte Tarnaszentmiklósnál, talán megelőzhető lett volna a tragédia
