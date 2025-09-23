Teljesen beleolvadt a sötétbe a kerékpáros - Újabb részletek derültek ki a tarnaszentmiklósi halálos balesetről + videó

A baleset után a helyszínen tartózkodók azonnal megkezdték a férfi újraélesztését. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője a Tényeknek nyilatkozva elmondta, hogy a hevesi mentőállomás esetkocsija is a helyszínre érkezett, és további beavatkozásokat végeztek. Azonban minden erőfeszítés ellenére a kerékpáros olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Portálunk megkereste a rendőrséget az esettel kapcsolatban, elmondták, mi lehetett a kerékpáros veszte.