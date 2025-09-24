Nevetséges hibát követtek el a hevesi bűnözők – a kamera mindent látott

Egy szilvásváradi férfi négy bűncselekményt követett el egyetlen éjszaka alatt, mindezt úgy, hogy a környék térfigyelő kamerái rögzítették minden lépését. A felvételeknek köszönhetően nem sokáig maradhatott szabadlábon, a rendőrök hamar azonosították és elfogták. Nem ez volt az első alkalom Heves vármegyében, hogy egy térfigyelő kamera döntő szerepet játszott egy tettes lebuktatásában. A hasonló történetek jól mutatják, miért van jelentősége a térfigyelő rendszereknek. A kamerák segíthetnek bűncselekmények felderítésében, eltűnt személyek keresésében, közlekedési balesetek rekonstruálásában, de már puszta jelenlétüknek is lehet visszatartó ereje.

A térfigyelő kamera nagy segítség lehet, a bűnüldözés egyik fontos eszköze Fotó: Origo.hu

Mire jó a térfigyelő kamera?

Megkérdeztük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, mit gondolnak ezen eszközök használatáról, mi a jelentőségük. Soltész Bálint szóvivő megerősítette, sok szempontból kiemelt fontosságúak lehetnek ezek az eszközök.

– A rendőrség munkáját támogathatják a klasszikus térfigyelő kamerák, de sok esetben a magánházaknál lévők is. Közlekedési baleseteknél, bűneseteknél segíthetnek a felvételek, de akár eltűnéseknél is, a felvételekből kiderülhet, merre mozgott az adott személy, de más településeken átutazó bűnözők felderítésénél is hasznos lehet – részletezte. Azt is kiemelte, hogy lehet a kameráknak prevenciós hatása is.

Mint mondta, ehhez a témához szorosan kapcsolódik a rendőrségi drónhasználat is, hiszen amikor ezek az eszközök levegőbe emelkednek, térfigyelőként funkcionálnak. Összességében elmondta, a rendőrség segítségére lehetnek ezek az eszközök, több ízben derült már fény jogsértésre a kamerák felvételeinek használatával.

Amikor a kamerafelvételek lebuktatták a tettest

Portálunkon több ízben olyan bűnesetekről, ahol a térfigyelők jól jöttek, ugyanis ezek előtt követték el a tettesek a rablást, rongálást vagy egyebet, s emiatt gyorsan kattant is a bilincs. Egy szokatlan jelenetet rögzített egy térfigyelő kamera Hevesben: egy férfi sétálás közben vett észre egy földön heverő tárcát. A pénztárcát ellopta, amely rengeteg készpénzt tartalmazott, mindezt pedig kamera rögzítette – a felvétel gyorsan bejárta a közösségi médiát.