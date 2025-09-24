szeptember 24., szerda

Bűnüldözés

2 órája

Nevetséges hibát követtek el a hevesi bűnözők – a kamera mindent látott

A közbiztonság kérdése sokakat foglalkoztat. A térfigyelő kamera egyre fontosabb eszközzé válik a hatóságok kezében, hiszen nemcsak megelőző ereje van, hanem a felvételek sok esetben döntő bizonyítékot jelentenek.

Molnár Helga

Egy szilvásváradi férfi négy bűncselekményt követett el egyetlen éjszaka alatt, mindezt úgy, hogy a környék térfigyelő kamerái rögzítették minden lépését. A felvételeknek köszönhetően nem sokáig maradhatott szabadlábon, a rendőrök hamar azonosították és elfogták. Nem ez volt az első alkalom Heves vármegyében, hogy egy térfigyelő kamera döntő szerepet játszott egy tettes lebuktatásában. A hasonló történetek jól mutatják, miért van jelentősége a térfigyelő rendszereknek. A kamerák segíthetnek bűncselekmények felderítésében, eltűnt személyek keresésében, közlekedési balesetek rekonstruálásában, de már puszta jelenlétüknek is lehet visszatartó ereje.

A térfigyelő kamera nagy segítség lehet, a bűnüldözés egyik fontos eszköze Fotó: Origo.hu
Mire jó a térfigyelő kamera?

Megkérdeztük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, mit gondolnak ezen eszközök használatáról, mi a jelentőségük. Soltész Bálint szóvivő megerősítette, sok szempontból kiemelt fontosságúak lehetnek ezek az eszközök.
– A rendőrség munkáját támogathatják a klasszikus térfigyelő kamerák, de sok esetben a magánházaknál lévők is. Közlekedési baleseteknél, bűneseteknél segíthetnek a felvételek, de akár eltűnéseknél is, a felvételekből kiderülhet, merre mozgott az adott személy, de más településeken átutazó bűnözők felderítésénél is hasznos lehet – részletezte. Azt is kiemelte, hogy lehet a kameráknak prevenciós hatása is.

Mint mondta, ehhez a témához szorosan kapcsolódik a rendőrségi drónhasználat is, hiszen amikor ezek az eszközök levegőbe emelkednek, térfigyelőként funkcionálnak. Összességében elmondta, a rendőrség segítségére lehetnek ezek az eszközök, több ízben derült már fény jogsértésre a kamerák felvételeinek használatával.

Amikor a kamerafelvételek lebuktatták a tettest

Portálunkon több ízben olyan bűnesetekről, ahol a térfigyelők jól jöttek, ugyanis ezek előtt követték el a tettesek a rablást, rongálást vagy egyebet, s emiatt gyorsan kattant is a bilincs. Egy szokatlan jelenetet rögzített egy térfigyelő kamera Hevesben: egy férfi sétálás közben vett észre egy földön heverő tárcát. A pénztárcát ellopta, amely rengeteg készpénzt tartalmazott, mindezt pedig kamera rögzítette – a felvétel gyorsan bejárta a közösségi médiát.

A hevesvezekényi polgármester is arról írt, hogy gyanús alakok járkáltak a faluban, a térfigyelők fel is vették őket, de mindenkit óvatossága int.

Gyöngyösön is sokszor segített már a kamerarendszer. Azt már Ferenczy Dánieltől, a gyöngyösi városrendészetvezetőjétől tudjuk, hogy a városban 182 térfigyelő kamera van. Az egyik ilyen azt vette fel, hogy egy személy a Bocskai úton egy ház csatornarendszerét bontja. A gyors észlelésnek köszönhetően az operátor azonnal értesítette a szolgálatban lévő városrendészeket, akik a helyszínre siettek. A rendészek az elkövetőt rövid időn belül elfogták.

Egy demjéni telephely biztonsági őre értesítette a rendőrséget még december 1-én éjszaka. Elmondta, hogy a kamerarendszerükön élőben figyeli, hogy négy férfi éppen egy kábeldobról vágja le a kábeleket. Az őr beszámolója szerint az elkövetők észre sem vették, hogy lebuktak, hiszen azt hitték, az érkezésükkor leütött kamera volt az egyetlen a közelben, nem tudva a többi működéséről.

De arról is írtunk, hogy szétrúgták a városfeliratot Gyöngyösön, s végig vette őket a kamera. Az elkövetők 2024. december 25-én 22 óra 40 perc körül Gyöngyösön, a Szent Bertalan utcában megrongálták a Gyöngyös városfelirat két betűjét is.

Összességében a térfigyelő kamerák szerepe nem elhanyagolható, a fenti esetek is jól mutatják, hogy hatékony eszközei lehetnek a bűnmegelőzésnek és a gyors felderítésnek. Nem helyettesítik a rendőri jelenlétet, de kiegészítik azt, és sokszor éppen a kamerafelvételeknek köszönhető, hogy az elkövetők nem maradnak következmények nélkül.

S íme egy videós példa, amikor jó szolgálatot tett a kamera:

 

