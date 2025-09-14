Jelzés
3 órája
Kiterelték az embereket az egri áruházból
Egerben az egyik felsővárosi áruházhoz siettek a tűzoltók.
Olvasónk jelezte, hogy kiürítették a felsővárosi Tesco áruházat Egerben lehetséges tűz miatt vasárnap délután.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Nagy Csabától, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy az áruház tűzjelző berendezése jelzett, azonban a tűzoltóknak nem kellett beavatkozni.
Legutóbb májusban riasztotta a tűzjelző a tűzoltókat az egri Tescohoz.
