3 órája

Kiterelték az embereket az egri áruházból

Címkék#Tesco#Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság#tűzjelzés

Egerben az egyik felsővárosi áruházhoz siettek a tűzoltók.

Heol.hu

Olvasónk jelezte, hogy kiürítették a felsővárosi Tesco áruházat Egerben lehetséges tűz miatt vasárnap délután. 

Kiterelték az embereket az egri áruházból - szirénázó autók érkeztek
Forrás: Heol.hu

Nagy Csabától, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy az áruház tűzjelző berendezése jelzett, azonban a tűzoltóknak nem kellett beavatkozni.

Legutóbb májusban riasztotta a tűzjelző a tűzoltókat az egri Tescohoz.

 

