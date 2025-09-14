Olvasónk jelezte, hogy kiürítették a felsővárosi Tesco áruházat Egerben lehetséges tűz miatt vasárnap délután.

Kiterelték az embereket az egri áruházból - szirénázó autók érkeztek

Forrás: Heol.hu

Nagy Csabától, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy az áruház tűzjelző berendezése jelzett, azonban a tűzoltóknak nem kellett beavatkozni.