Tetejére borult egy autó Hevesnél - mentők is érkeztek a helyszínre

Tetejére borult egy autó Heves külterületén, a 3204-es út 31-es kilométerénél hétfőn este. A hevesi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon irányítás mellett halad a forgalom - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Heves külterületén tetejére borult egy autó hétfőn este.

Forrás: MW/Illusztráció

Jelenleg tart a helyszínelés. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság még vizsgálja a baleset körülményeit - közölte portálunkkal Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Úgy tudjuk, hogy egy személy szenvedett orvosi ellátást igénylő sérülést.

Az Országos Mentőszolgálat újabb információkat osztott meg portálunkkal.