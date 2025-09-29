szeptember 29., hétfő

Tetejére borult egy autó Hevesnél - mentők is érkeztek a helyszínre

Heves külterületén tetejére borult egy autó hétfőn este.

Heol.hu

Tetejére borult egy autó Heves külterületén, a 3204-es út 31-es kilométerénél hétfőn este. A hevesi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon irányítás mellett halad a forgalom - olvasható a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Forrás: MW/Illusztráció

Jelenleg tart a helyszínelés. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság még vizsgálja a baleset körülményeit - közölte portálunkkal Vámos Boglárka, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Úgy tudjuk, hogy egy személy szenvedett orvosi ellátást igénylő sérülést.

Az Országos Mentőszolgálat újabb információkat osztott meg portálunkkal.

 

 

 

