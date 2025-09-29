Baleset
57 perce
Megérkezett a mentősök válasza a Hevesben történt balesetről
Hétfő este a tetejére borult egy autó Hevesben. Az esetről új részleteket közölt portálunkkal az Országos Mentőszolgálat.
Korábban megírtuk, hogy a tetejére borult egy autó Heves külterületén, a 3204-es út 31-es kilométerénél hétfőn este. A hevesi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Az Országos Mentőszolgálat újabb információkat osztott meg portálunkkal.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
A helyszínről egy 20 év körüli fejsérült nőt szállítottak bajtársaink kórházba - közölte portálunkkal Magyar Luca Zsuzsanna az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.
Ezt ne hagyja ki!Új KRESZ
2 órája
Egri lányt ütött el az autó, belecsapódtak az Érsekkert vaskapujába is – mikor lesz már ennek vége?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre