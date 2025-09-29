Megérkezett a mentősök válasza a Hevesben történt balesetről

Korábban megírtuk, hogy a tetejére borult egy autó Heves külterületén, a 3204-es út 31-es kilométerénél hétfőn este. A hevesi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Az Országos Mentőszolgálat újabb információkat osztott meg portálunkkal.

A tetejére borult egy autó Heves külterületén, mentő is érkezett a helyszínre

Forrás: OMSZ

A helyszínről egy 20 év körüli fejsérült nőt szállítottak bajtársaink kórházba - közölte portálunkkal Magyar Luca Zsuzsanna az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.