Kincsesládákat találtak Heves megye határában, 4 ember megütötte a főnyereményt!

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei QR-kóddal ellátott virtuális kincsesládákat rejtettek el a Tisza-tó környékén, és játékos felfedezésre invitálták az itt élőket, ide látogatókat – írta hivatalos oldalán a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Tisza-tó: Kincseket találtak a tó környékén.

Forrás: MW

Öt kincsesláda – négy nyertes

Beszámolójukban hozzátették, hogy a program a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósulhatott meg. A résztvevők megkeresték a prevenciós kincseket és válaszoltak az ötödik ládában elrejtett online kvíz kérdéseire. A szervezők a kérdéssor végén lévő, verses üzenetet várták megfejtésként.

A helyes megfejtést beküldők közül 2025. szeptember 25-én bizottság jelenlétében sorsolták ki a nyerteseket, akik személyenként egy 10 000 forint értékű ajándékutalványt vehetnek át.

A szerencsés nyertesek a következők:

Kasza Károly – Kisújszállás

Czinkos Barbara – Nyáregyháza

Forgács Márk – Nyáregyháza

Pisták Evelin – Újszász

– Bár a nyereményjáték lezárult, a prevenciós ládákat a továbbiakban is megtalálhatják a Tisza-tónál. Ne hagyják ki ezt a modern kori kincskereső élményt – zárták közleményüket.

