Kincskeresés

Kincskeresés

2 órája

Kincsesládákat találtak Heves megye határában, 4 ember megütötte a főnyereményt!

Címkék#Tisza-tó#rendőrség#kincsesláda#turista

Izgalmas, modern kori kincskereső játék várta a Tisza-tónál a helyieket és a turistákat: a rendőrség prevenciós szakemberei QR-kóddal ellátott kincsesládákat rejtettek el, amelyek felfedező útjuk során nemcsak szórakozást, hanem bűnmegelőzési tudnivalókat is tartogattak a résztvevők számára.

Heol.hu

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei QR-kóddal ellátott virtuális kincsesládákat rejtettek el a Tisza-tó környékén, és játékos felfedezésre invitálták az itt élőket, ide látogatókat – írta hivatalos oldalán a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Tisza-tó: Kincseket találtak a tó környékén.
Forrás: MW

Öt kincsesláda – négy nyertes

Beszámolójukban hozzátették, hogy a program a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósulhatott meg. A résztvevők megkeresték a prevenciós kincseket és válaszoltak az ötödik ládában elrejtett online kvíz kérdéseire. A szervezők a kérdéssor végén lévő, verses üzenetet várták megfejtésként. 

A helyes megfejtést beküldők közül 2025. szeptember 25-én bizottság jelenlétében sorsolták ki a nyerteseket, akik személyenként egy 10 000 forint értékű ajándékutalványt vehetnek át.  

A szerencsés nyertesek a következők:

Kasza Károly – Kisújszállás
Czinkos Barbara – Nyáregyháza
Forgács Márk – Nyáregyháza
Pisták Evelin – Újszász

– Bár a nyereményjáték lezárult, a prevenciós ládákat a továbbiakban is megtalálhatják a Tisza-tónál. Ne hagyják ki ezt a modern kori kincskereső élményt – zárták közleményüket.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, szeptember 19-én egy hatalmas hal akadt horogra a Tisza-tavon. A ponty igazi óriásnak számít a térségben:

 

 

