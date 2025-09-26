2 órája
Kincsesládákat találtak Heves megye határában, 4 ember megütötte a főnyereményt!
Izgalmas, modern kori kincskereső játék várta a Tisza-tónál a helyieket és a turistákat: a rendőrség prevenciós szakemberei QR-kóddal ellátott kincsesládákat rejtettek el, amelyek felfedező útjuk során nemcsak szórakozást, hanem bűnmegelőzési tudnivalókat is tartogattak a résztvevők számára.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei QR-kóddal ellátott virtuális kincsesládákat rejtettek el a Tisza-tó környékén, és játékos felfedezésre invitálták az itt élőket, ide látogatókat – írta hivatalos oldalán a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Öt kincsesláda – négy nyertes
Beszámolójukban hozzátették, hogy a program a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával valósulhatott meg. A résztvevők megkeresték a prevenciós kincseket és válaszoltak az ötödik ládában elrejtett online kvíz kérdéseire. A szervezők a kérdéssor végén lévő, verses üzenetet várták megfejtésként.
A helyes megfejtést beküldők közül 2025. szeptember 25-én bizottság jelenlétében sorsolták ki a nyerteseket, akik személyenként egy 10 000 forint értékű ajándékutalványt vehetnek át.
A szerencsés nyertesek a következők:
Kasza Károly – Kisújszállás
Czinkos Barbara – Nyáregyháza
Forgács Márk – Nyáregyháza
Pisták Evelin – Újszász
– Bár a nyereményjáték lezárult, a prevenciós ládákat a továbbiakban is megtalálhatják a Tisza-tónál. Ne hagyják ki ezt a modern kori kincskereső élményt – zárták közleményüket.
Ahogy korábban beszámoltunk róla, szeptember 19-én egy hatalmas hal akadt horogra a Tisza-tavon. A ponty igazi óriásnak számít a térségben:
