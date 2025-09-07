szeptember 7., vasárnap

Több hektárnyi száraz fű kapott lángra Szentdomonkos közelében

A tűz mintegy három hektárnyi területet érintett.

Kigyulladt a száraz fű SZentdomonkos közelében

Forrás: Shutterstock /Illusztráció

Kigyulladt a száraz fű Szentdomonkos térségében, a Szent István király út közelében - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

 A tűz körülbelül három hektárnyi területet érintett. A pétervásárai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat.

 

 

