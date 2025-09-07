Helyi kék hírek
Több hektárnyi száraz fű kapott lángra Szentdomonkos közelében
A tűz mintegy három hektárnyi területet érintett.
Kigyulladt a száraz fű Szentdomonkos térségében, a Szent István király út közelében - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A tűz körülbelül három hektárnyi területet érintett. A pétervásárai hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat.
