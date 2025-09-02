3 órája
Súlyos baleset Gyöngyös mellett! Már tolatott az autós, de nem látta, mi történik mögötte - fotóval
Biciklist ütött el egy férfi a Gyöngyöshöz közeli településen. A férfi tolatni akart, nem látta maga mögött a bicikliző nőt.
Az Egri Járási Ügyészség határozata szerint a férfi 2025 tavaszán egy Gyöngyös közeli településen az úttestre akart kitolatni egy merőleges várakozóhelyről. Figyelmetlenségéből eredően fellökte a mögötte kerékpárral közlekedő nőt, aki a bicikliről az árokba esett. A nőnek eltört a térde, zúzódásos és horzsolásos sérülései is keletkeztek.
A gyanúsított a bűncselekmény elkövetését beismerte és megbánta, a közvetítői eljárás lefolytatásához hozzájárultak a felek, ezért a vádhatóság a közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indult büntetőeljárást hat hónapra felfüggesztette közvetítői eljárás lefolytatása céljából. A közvetítői eljárást a Heves Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztálya folytatja le.
Amennyiben a megállapodás létrejön a felek között, és a gyanúsított az abban foglaltakat határidőben teljesíti, a későbbiekben lehetőség nyílik az eljárás megszüntetésére.
A Büntető Törvénykönyv szerint, aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével másnak vagy másoknak gondatlanságból súlyos testi sértést okoz, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
