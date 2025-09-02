szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Súlyos baleset Gyöngyös mellett! Már tolatott az autós, de nem látta, mi történik mögötte - fotóval

Címkék#Egri Járási Ügyészség#kerékpár#baleset

Biciklist ütött el egy férfi a Gyöngyöshöz közeli településen. A férfi tolatni akart, nem látta maga mögött a bicikliző nőt.

Heol.hu

Az Egri Járási Ügyészség határozata szerint a férfi 2025 tavaszán egy Gyöngyös közeli településen az úttestre akart kitolatni egy merőleges várakozóhelyről. Figyelmetlenségéből eredően fellökte a mögötte kerékpárral közlekedő nőt, aki a bicikliről az árokba esett. A nőnek eltört a térde, zúzódásos és horzsolásos sérülései is keletkeztek.

Nem figyelt tolatásnál, egy biciklis térde bánta
Nem figyelt tolatásnál, egy biciklis térde bánta
Forrás: Magyarország Ügyészsége

A gyanúsított a bűncselekmény elkövetését beismerte és megbánta, a közvetítői eljárás lefolytatásához hozzájárultak a felek, ezért a vádhatóság a közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indult büntetőeljárást hat hónapra felfüggesztette közvetítői eljárás lefolytatása céljából. A közvetítői eljárást a Heves Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztálya folytatja le.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Amennyiben a megállapodás létrejön a felek között, és a gyanúsított az abban foglaltakat határidőben teljesíti, a későbbiekben lehetőség nyílik az eljárás megszüntetésére.

A Büntető Törvénykönyv szerint, aki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével másnak vagy másoknak gondatlanságból súlyos testi sértést okoz, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu