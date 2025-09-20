szeptember 20., szombat

Elfogták

1 órája

Rejtélyes alakra lettek figyelmesek a gyöngyösiek - félelmetes, mivel próbálkozott

Címkék#Városrendészet Gyöngyös#tolvaj#rendőrség

Körözött személy fogtak el egy lakossági bejelentésnek köszönhetően Gyöngyösön. A férfi lépcsőházakat tartott rettegésben.

Heol.hu

– Bejelentés nyomán rövid időn belül elfogtuk azt az illetéktelen személyt, aki Bajcsy- Zsilinszky körút környékén lépcsőházakban babrált, és akiről kiderült: lopás miatt körözték. A rendőrségnek az illetőt átadtuk – számolt be a tolvaj elfogásáról a Gyöngyösi Városrendészet Facebook-oldalán.

Tolvajt fogtak el a gyöngyösi városrendészek.
Tolvajt fogtak el a gyöngyösi városrendészek.
Forrás:  Városrendészet Gyöngyös/Facebook

– Ha bármi rendellenességet tapasztalnak, hívják bizalommal 24 órában hívható 70/866-9555-ös járőrszámunkat! – tették hozzá.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a gyöngyösi városrendészek az elmúlt napokban több szabályszegést is észleltek, és több helyen is beavatkoztak:

 

