1 órája
Rejtélyes alakra lettek figyelmesek a gyöngyösiek - félelmetes, mivel próbálkozott
Körözött személy fogtak el egy lakossági bejelentésnek köszönhetően Gyöngyösön. A férfi lépcsőházakat tartott rettegésben.
– Bejelentés nyomán rövid időn belül elfogtuk azt az illetéktelen személyt, aki Bajcsy- Zsilinszky körút környékén lépcsőházakban babrált, és akiről kiderült: lopás miatt körözték. A rendőrségnek az illetőt átadtuk – számolt be a tolvaj elfogásáról a Gyöngyösi Városrendészet Facebook-oldalán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– Ha bármi rendellenességet tapasztalnak, hívják bizalommal 24 órában hívható 70/866-9555-ös járőrszámunkat! – tették hozzá.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a gyöngyösi városrendészek az elmúlt napokban több szabályszegést is észleltek, és több helyen is beavatkoztak:
Gyöngyösi áruson csattant a tisztesség ostora, nem hihette, hogy ezt megússza! Be is záratták vele a boltot
Instant lebukás Hevesben: a földig hajolt, majd arcpirító dolgot csinált, mindent vett a kamera!