Rejtélyes alakra lettek figyelmesek a gyöngyösiek - félelmetes, mivel próbálkozott

– Bejelentés nyomán rövid időn belül elfogtuk azt az illetéktelen személyt, aki Bajcsy- Zsilinszky körút környékén lépcsőházakban babrált, és akiről kiderült: lopás miatt körözték. A rendőrségnek az illetőt átadtuk – számolt be a tolvaj elfogásáról a Gyöngyösi Városrendészet Facebook-oldalán.

Tolvajt fogtak el a gyöngyösi városrendészek.

Forrás: Városrendészet Gyöngyös/Facebook

– Ha bármi rendellenességet tapasztalnak, hívják bizalommal 24 órában hívható 70/866-9555-ös járőrszámunkat! – tették hozzá.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, a gyöngyösi városrendészek az elmúlt napokban több szabályszegést is észleltek, és több helyen is beavatkoztak: