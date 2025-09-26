szeptember 26., péntek

Több kilométeres a sor az M3-ason, péntek délután ezt a szakaszt kerüld el!

A péntek délután nem hozott szerencsét az M3-ason közlekedőknek. Több kilométeres a torlódás a sztrádán.

Négy személykocsi szenvedett balesetet az M3-as sztráda Nyíregyháza felé vezető oldalán, a 27-es kilométernél - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A járművekben összesen nyolcan utaztak. A Gödöllő térségében történt karambolhoz a város hivatásos tűzoltói vonultak.

Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. információ szerint, a baleset miatt minden autós a leállósávra húzódott, így a torlódás meghaladta a 3 kilométert.

 

