Szabadnapján lett igazi hős – ezért tüntették ki az egri tűzoltót
Egy tűzoltó, aki szabadnapján is életeket ment, és akinek bátorságát már miniszteri kitüntetéssel is elismerték. Tóth Gábor több mint tíz éve szolgálja Eger és környéke biztonságát.
Tóth Gábor tűzoltó hadnagy már több mint tíz éve szolgál hivatásos tűzoltóként az egri tűzoltóságon és a pétervásárai katasztrófavédelmi őrsön. Idén augusztus 20-án Eger város önkormányzata az államalapítás alkalmából tartott ünnepségén „Eger Szolgálatáért” díjjal tüntette ki a hadnagyot. Tóth Gábor mesélt az elmúlt tíz évről és arról, hogy milyen szerepet tölt be hivatása az életében.
– Még mielőtt hivatásos lettem, már a lakhelyem melletti település, Bélapátfalva önkormányzati tűzoltóival vonultam. Felsőfokú tanulmányaimat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Védelmi igazgatási szervező szakán végeztem, az ott tapasztaltak és az osztálytársak biztatása miatt már akkor tudtam, hogy egy nap hivatásos leszek. Ott is ugyanúgy, mint a mostani szolgálati csoportommal együtt sírtunk, együtt nevettünk, a bajtársias közösség már akkor megfogott. Tudtam, hogy minden körülmények között számíthatok rájuk akkor és most is – kezdte Gábor a történetét a Katasztrófavédelem című magazinnak .
Mindig is szeretett segíteni az embereken, ezért 2015-ben őrmesteri rendfokozattal, beosztott tűzoltóként felszerelt az egri hivatásos tűzoltó-parancsnokságra, és még ugyanebben az évben a Szilvásváradi Önkéntes Tűzoltó Egyesületbe is belépett. Úgy érezte, önkéntesként is tud tenni a települése biztonságáért. Tanulmányait sem hagyta abba, 2021-ben a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Tűzvédelmi szervező szakát végezte el, közben hadnaggyá léptették elő, előbb szerparancsnok, majd rajparancsnok lett.
Tóth Gábor emlékezetes esetei
Emlékezetes esetekből kettőt emelt ki a hadnagy.
– Évekkel ezelőtt Parád határában egy személyautó és egy hókotró csúnyán összeütközött. A riasztást követően a lehető leggyorsabban a helyszínre vonultunk, láttuk, hogy az autó teljesen eldeformálódott. Hidraulikus vágóeszközökkel, nagy erőfeszítéssel tudtuk kiszabadítani a kocsit vezető fiatalembert, akit átadtunk a mentőknek. Később egy tűzoltó társunk véletlenül találkozott vele, neki elmondta, hogy a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem szenvedett semmilyen maradandó károsodást. Nem ismertem a férfit, de ezt hallva nagyon megörültem, hiszen ez egy jó visszajelzés volt, hogy megérte az áldozatos munka – mondta Gábor.
A másik eset a szabadnapján történt
2020-ban egy decemberi hajnalon tűzijátékhoz hasonló ropogásra lett figyelmes otthon. Amikor kinézett az ablakon, látta, hogy a szomszéd ház teteje lángokban áll, a hangokat a palatető robbanásai okozták. Gábor azonnal jelezte a tüzet a műveletirányító kollégáknak, ő maga pedig a házhoz rohant. Az ingatlan bejárati ajtaja már égett, ismerte az ott lakót, betörte az ablakot, és azon át sikerült a szomszédját gyorsan kivinni a házból.
– Természetesen kockázatot vállaltam, de tűzoltóként és emberként is úgy éreztem, azonnal tennem kell valamit a bennrekedt embertársamért – tette hozzá a hadnagy. Ezért a hősies tettéért Magyarország belügyminisztere Bátorságért érdemjel kitüntetésben részesítette. Gábor szabadidejében barlangászik, túrázik és horgászni is szokott, a sportok közül pedig a judo áll közel a szívéhez. A Belügyminisztérium által megrendezett országos judo-bajnokságokon a 2021-es, a 2023-as, illetve 2025-évben is az előkelő harmadik helyezést szerezte meg korcsoportjában.
Hogy mit vár a jövőtől?
– Imádom a beosztásomat, a hivatásomat, és a kollégáimat is, akik az évek során a barátaimmá váltak. A fejlődésnek nincsenek határai, tűzoltó berkekben ez a szolgálati idővel is jön. Szeretném az egri tűzoltók jó hírnevét öregbíteni, a legtapasztaltabb tűzoltók szintjére szeretnék fejlődni szakmailag, pozitív hozzáállásomat pedig a kollégáim is díjazzák – fejezte be történetét a tűzoltó hadnagy.
