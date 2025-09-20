Szabadnapján lett igazi hős – ezért tüntették ki az egri tűzoltót

Tóth Gábor tűzoltó hadnagy már több mint tíz éve szolgál hivatásos tűzoltóként az egri tűzoltóságon és a pétervásárai katasztrófavédelmi őrsön. Idén augusztus 20-án Eger város önkormányzata az államalapítás alkalmából tartott ünnepségén „Eger Szolgálatáért” díjjal tüntette ki a hadnagyot. Tóth Gábor mesélt az elmúlt tíz évről és arról, hogy milyen szerepet tölt be hivatása az életében.

Eger Szolgálatáért díjjal tüntették ki Tóth Gábort Fotó: Lénárt Márton

– Még mielőtt hivatásos lettem, már a lakhelyem melletti település, Bélapátfalva önkormányzati tűzoltóival vonultam. Felsőfokú tanulmányaimat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Védelmi igazgatási szervező szakán végeztem, az ott tapasztaltak és az osztálytársak biztatása miatt már akkor tudtam, hogy egy nap hivatásos leszek. Ott is ugyanúgy, mint a mostani szolgálati csoportommal együtt sírtunk, együtt nevettünk, a bajtársias közösség már akkor megfogott. Tudtam, hogy minden körülmények között számíthatok rájuk akkor és most is – kezdte Gábor a történetét a Katasztrófavédelem című magazinnak .

Mindig is szeretett segíteni az embereken, ezért 2015-ben őrmesteri rendfokozattal, beosztott tűzoltóként felszerelt az egri hivatásos tűzoltó-parancsnokságra, és még ugyanebben az évben a Szilvásváradi Önkéntes Tűzoltó Egyesületbe is belépett. Úgy érezte, önkéntesként is tud tenni a települése biztonságáért. Tanulmányait sem hagyta abba, 2021-ben a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Tűzvédelmi szervező szakát végezte el, közben hadnaggyá léptették elő, előbb szerparancsnok, majd rajparancsnok lett.

Tóth Gábor 10 éve szolgál, már sokat látott tűzoltó Fotó: Katasztrófavédelem

Tóth Gábor emlékezetes esetei

Emlékezetes esetekből kettőt emelt ki a hadnagy.

– Évekkel ezelőtt Parád határában egy személyautó és egy hókotró csúnyán összeütközött. A riasztást követően a lehető leggyorsabban a helyszínre vonultunk, láttuk, hogy az autó teljesen eldeformálódott. Hidraulikus vágóeszközökkel, nagy erőfeszítéssel tudtuk kiszabadítani a kocsit vezető fiatalembert, akit átadtunk a mentőknek. Később egy tűzoltó társunk véletlenül találkozott vele, neki elmondta, hogy a gyors beavatkozásnak köszönhetően nem szenvedett semmilyen maradandó károsodást. Nem ismertem a férfit, de ezt hallva nagyon megörültem, hiszen ez egy jó visszajelzés volt, hogy megérte az áldozatos munka – mondta Gábor.

A másik eset a szabadnapján történt

2020-ban egy decemberi hajnalon tűzijátékhoz hasonló ropogásra lett figyelmes otthon. Amikor kinézett az ablakon, látta, hogy a szomszéd ház teteje lángokban áll, a hangokat a palatető robbanásai okozták. Gábor azonnal jelezte a tüzet a műveletirányító kollégáknak, ő maga pedig a házhoz rohant. Az ingatlan bejárati ajtaja már égett, ismerte az ott lakót, betörte az ablakot, és azon át sikerült a szomszédját gyorsan kivinni a házból.