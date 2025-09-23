Tragédia történt a 3-as főúton, elhunyt a sofőr + fotók

Vaddal ütközött majd az árokba hajtott egy autó a 3-as főúton, Detk közelében. A jármű vezetője az ütközés után beszélt a mentőkkel, majd rosszul lett és a helyszínen életét vesztette – számolt be a halálos balesetről az Agria Tv Bt.

Halálos baleset történt Detk közelében. Vaddal ütközött az autó.

Forrás: Ládi László/Agria Tv Bt

Frissítés

Újabb részletek derültek ki a 3-as főúton történt halálos balesetről, kiderült, ki hunyt el a balesetben: