Vaddal ütközött

2 órája

Tragédia történt a 3-as főúton, elhunyt a sofőr + fotók

Címkék#halálos baleset#balesetek#Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság#tragédia

Kedd reggel tragikus baleset történt a 3-as főúton. Egy autó sofőrje életét vesztette, miután a jármű vaddal ütközött.

Heol.hu

Vaddal ütközött majd az árokba hajtott egy autó a 3-as főúton, Detk közelében. A jármű vezetője az ütközés után beszélt a mentőkkel, majd rosszul lett és a helyszínen életét vesztette – számolt be a halálos balesetről az Agria Tv Bt.

Halálos baleset történt Detk közelében. Vaddal ütközött az autó.
Forrás: Ládi László/Agria Tv Bt

Frissítés

Újabb részletek derültek ki a 3-as főúton történt halálos balesetről, kiderült, ki hunyt el a balesetben:

Megérkezett a mentők hivatalos válasza, így történt a halálos tragédia a 3-as főúton:

Halálos baleset történt a 3-as főúton

Fotók: Ládi László/Agria Tv Bt.

Sajnos nem ez az első tragédia a napokban

 

