Vaddal ütközött
2 órája
Tragédia történt a 3-as főúton, elhunyt a sofőr + fotók
Kedd reggel tragikus baleset történt a 3-as főúton. Egy autó sofőrje életét vesztette, miután a jármű vaddal ütközött.
Vaddal ütközött majd az árokba hajtott egy autó a 3-as főúton, Detk közelében. A jármű vezetője az ütközés után beszélt a mentőkkel, majd rosszul lett és a helyszínen életét vesztette – számolt be a halálos balesetről az Agria Tv Bt.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Frissítés
Újabb részletek derültek ki a 3-as főúton történt halálos balesetről, kiderült, ki hunyt el a balesetben:
Ezt ne hagyja ki!Tragédia
1 órája
Újabb részletek derültek ki a 3-as főúton történt halálos balesetről
Megérkezett a mentők hivatalos válasza, így történt a halálos tragédia a 3-as főúton:
Ezt ne hagyja ki!Tragédia
33 perce
Itt a mentők hivatalos válasza, így történt a halálos tragédia a 3-as főúton
Halálos baleset történt a 3-as főútonFotók: Ládi László/Agria Tv Bt.
Ezt ne hagyja ki!Tragédia
5 órája
Halálos gázolás történt Hevesben + fotókA rossz látási körülmények és a hiányzó biztonsági felszerelés is közrejátszhatott a balesetben.
Ezt ne hagyja ki!Ingatlanpiac
2025.09.21. 15:29
Ha itt van házad, aranybányán ülsz: ezek Heves vármegye legdrágább utcái
Ezt ne hagyja ki!Aldi akció
22 órája
Erre ki számított? Reagált az Aldi az üres állványokra, ez történt valójában az egri boltokban
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre