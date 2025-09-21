1 órája
Türelmet kérnek az autósoktól – útfelújítások és terelések nehezítik a közlekedést Hevesben
Útfelújítások és forgalmi rend változások nehezítik a közlekedést Heves megye több pontján, különösen az M3-as autópályán és a 25-ös főúton. Az Útinform friss adatai szerint több szakaszon sávlezárásokra, terelésekre és torlódásokra kell számítani – érdemes indulás előtt tájékozódni.
Az M3-as autópályán több szakaszon is forgalmi rend változások nehezítik a közlekedést, és a 25-ös főúton is útfelújítások okozhatnak fennakadásokat. Érdemes előre tájékozódni a korlátozásokról és a terelések pontos helyéről, hogy elkerülhetőek legyenek a váratlan torlódások. Mutatjuk az Útinform információi alapján, mire kell figyelnie a hevesi autósoknak.
Az M3-as autópályán, Mogyoród és Bag, a 23-as és a 35-ös kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, Vásárosnamény felé a külső és a leállósávon halad a forgalom - írja az Útinform.
Hatvan térségében, a főváros felé vezető oldalon a 60-as és az 54-es kilométer között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két-két sáv járható.
Az Útinform információi szerint, új terelés épült ki Gyöngyös térségében. A Budapest felé vezető oldalon a 71-es és a 77-es kilométer között sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. Vásárosnamény irányába tartók a belő sávot és a szemközti oldal belső sávját használhatják.
A 25-ös főúton, Eger átkelési szakaszán, a 14-es kilométernél burkolat helyreállítás miatt Felnémet irányába csak a belső sáv járható.
