Türelmet kérnek az autósoktól – útfelújítások és terelések nehezítik a közlekedést Hevesben

Az M3-as autópályán több szakaszon is forgalmi rend változások nehezítik a közlekedést, és a 25-ös főúton is útfelújítások okozhatnak fennakadásokat. Érdemes előre tájékozódni a korlátozásokról és a terelések pontos helyéről, hogy elkerülhetőek legyenek a váratlan torlódások. Mutatjuk az Útinform információi alapján, mire kell figyelnie a hevesi autósoknak.

Több helyen akadályba ütközhetünk a hevesi utakon

Forrás: MW Archív

Az M3-as autópályán, Mogyoród és Bag, a 23-as és a 35-ös kilométer között Budapest felé a belső és az ellenkező oldal belső sávja járható, Vásárosnamény felé a külső és a leállósávon halad a forgalom - írja az Útinform.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Hatvan térségében, a főváros felé vezető oldalon a 60-as és az 54-es kilométer között a külső és a leállósávot lezárták, a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két-két sáv járható.

Az Útinform információi szerint, új terelés épült ki Gyöngyös térségében. A Budapest felé vezető oldalon a 71-es és a 77-es kilométer között sávelhúzással a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. Vásárosnamény irányába tartók a belő sávot és a szemközti oldal belső sávját használhatják.

A 25-ös főúton, Eger átkelési szakaszán, a 14-es kilométernél burkolat helyreállítás miatt Felnémet irányába csak a belső sáv járható.