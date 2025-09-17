szeptember 17., szerda

Füst

1 órája

Füstbe borult a hatvani Lidl – ideiglenesen zárva az áruház

Címkék#Lidl#füst#tűz

Egy hatvani üzletnél volt szükség tűzoltói beavatkozásra szerda reggel.

Heol.hu

A Hatvanban hallottam Facebook csoportban megosztották, hogy tele van a Lidl áruház épülete füsttel, és több óra mire ki tud nyitni az üzlet. 

Tűz keletkezett egy hatvani áruházban
Tűz keletkezett egy hatvani áruházban
Forrás: Google Maps

Egy elektromos targonca füstölt Hatvanban, a Radnóti téren lévő üzlethelyiségben szerda reggel. A tüzet még a hatvani hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt eloltották az ott tartózkodók, az épület átszellőztetését már a tűzoltók végezték el - közölte portálunkkal Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. 

 


 

