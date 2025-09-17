Füst
1 órája
Füstbe borult a hatvani Lidl – ideiglenesen zárva az áruház
Egy hatvani üzletnél volt szükség tűzoltói beavatkozásra szerda reggel.
A Hatvanban hallottam Facebook csoportban megosztották, hogy tele van a Lidl áruház épülete füsttel, és több óra mire ki tud nyitni az üzlet.
Egy elektromos targonca füstölt Hatvanban, a Radnóti téren lévő üzlethelyiségben szerda reggel. A tüzet még a hatvani hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt eloltották az ott tartózkodók, az épület átszellőztetését már a tűzoltók végezték el - közölte portálunkkal Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
