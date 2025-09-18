Lángokban állt a gyöngyösi ház pincéje

Tűz volt egy elhagyatott családi ház pincéjében Gyöngyösön, a Csobánka utcában - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Egy elhagyatott családi ház égett le Gyöngyösön

Forrás: Heol.hu

Az ötven négyzetméternyi alapterületű helység szinte teljes terjedelmében égett, amit a város tűzoltói két vízsugárral eloltottak. A raj jelenleg ventilátorral távolítja el a füstöt - írják.

