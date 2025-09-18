1 órája
Lángokban állt a gyöngyösi ház pincéje
Tűz ütött ki Gyöngyösön csütörtök délután. A Csobánka utcában volt szükség tűzoltói beavatkozásra.
Tűz volt egy elhagyatott családi ház pincéjében Gyöngyösön, a Csobánka utcában - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Az ötven négyzetméternyi alapterületű helység szinte teljes terjedelmében égett, amit a város tűzoltói két vízsugárral eloltottak. A raj jelenleg ventilátorral távolítja el a füstöt - írják.
Szerdán egy hatvani üzletnél volt szükség tűzoltói beavatkozásra reggel. Az egyik közösségi oldal csoportjából derült ki, hogy a Lidl áruház épülete füsttel van tele, és több óra mire ki tud nyitni az üzlet.
