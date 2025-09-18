szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

Tűz

1 órája

Lángokban állt a gyöngyösi ház pincéje

Címkék#családi ház#tűz#pince

Tűz ütött ki Gyöngyösön csütörtök délután. A Csobánka utcában volt szükség tűzoltói beavatkozásra.

Heol.hu

Tűz volt egy elhagyatott családi ház pincéjében Gyöngyösön, a Csobánka utcában - írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Egy elhagyatott családi ház égett le Gyöngyösön
Egy elhagyatott családi ház égett le Gyöngyösön
Forrás: Heol.hu

Az ötven négyzetméternyi alapterületű helység szinte teljes terjedelmében égett, amit a város tűzoltói két vízsugárral eloltottak. A raj jelenleg ventilátorral távolítja el a füstöt - írják.

Szerdán egy hatvani üzletnél volt szükség tűzoltói beavatkozásra reggel. Az egyik közösségi oldal csoportjából derült ki, hogy a Lidl áruház épülete füsttel van tele, és több óra mire ki tud nyitni az üzlet. 

 

